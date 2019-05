¿Alberto Fernández Presidente y Cristina Vice? El análisis de Luis Novaresio

NOVARESIO.mp3







"CFK como siempre sola, descolocando y desorientando a sus propios dirigentes, nadie sabía que ésto iba a suceder, creo que el resto del perosnimo se sorprendió, Cristina es Cristina. Es un intento de abrir la puerta para que el peronismo no kirchnerista, específicamente Alternativa Federal, específicamente Sergio Massa, no tengan la excusa de decir que Cristina en el límite y vengan a una interna. Tiene una doble jugada, esta que digo, compite pero no es un lugar de exposición. Para la gente que vota a Cristina les dice que está presente, es el seguro de caución para Alberto Fernández, segundo que se corre pero no demasiado, se bajó de ser la 1 en origen pero no de serlo en expectativa. Recordemos que votamos binomios y que cuando el Presidente no est& aacute; la función al cumple el Vicepresidente."



Porcella habla de las dos reacciones que puede tener el mercado, leerlo como que se baja o leerlo como que ratifica la candidatura.



"No hay corrimiento absoluto. Es un acto de Cristina pura, individual, abrir la unificación del peronismo de manera definitiva. El Gobernador Schiaretti y Sergio Massa son los que tienen volumen electoral en Alternativa Federal, esto le abre la puertas a los dos."



"Dentro del kirchnerismo están encolumnados en esta decisión, el tema ahora es ver qué va a hacer Schiaretti y qué va a hacer Massa, el votante duro de Cristina transfiere los votos de ella a Alberto Fernández, el tema es qué significa para el votante desencantado de Macri. Yo ya veo los spot de campaña de Cambiemos, ya a recordar a Alberto como jefe de gabinete, criticando a Cristina, jefe de camp aña de Randazzo, jefe de campaña de Massa y ahora vuelto con Cristina. Cristina se bajó pero solo un escalón. Hizo lo mismo que cuando nombró a Amado Boudou como Vicepresidente."