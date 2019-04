Antonio Solá: "La política argentina es una política de diván"

Antonio SOla.mp3







"Me siento muy honrado de que me presentes como hacedor de Presidentes pero en realidad los candidato son los que se hacen a sí mismos Presidentes, ellos ponen su esfuerzo, su familia, sus dineros, sus ganas, nosotros somos miembros de un equipo que los acompañamos de la mejor manera posible para que ellos cumplan sus objetivos. Eso me apasiona, yo creo que la política sirve para construír un mundo mejor y dedico mi vida a eso."





Acerca de la política argentina:



"La política argentina es una política de diván. Una política con muchos problemas, los argentinos son gente maravillosa, entregada, trabajadora, eso debería comprometer a todos los que piensan que Argentina puede estar mejor y trabajar por eso."





Sobre quién va a ser el próximo Presidente de Argentina:



"Juan Manuel Urtubey. Te dejé sin palabras. Yo opto por la tercera vía, ni Macri ni Cristina, creo que va a ser Urtubey de manera sorprendente y sorpresiva con un espacio que silenciosamente está construyendo. Me parece interesante la construcción de los tres espacios que se están dando en la Argentina de hoy. Estuve en la cena del lunes del CIPPEC y me dieron escalofríos sentir cómo recibieron al Presidente Macri en un espacio que se considera cercano a él, la frialdad con que lo recibieron. Eso marca la situación que hoy vive el país, la subida de Cristina, no tanto por virtudes de ella sino por defectos de Macri, eso va a permitir ir aun espacio diferente que se está construyendo."





Referido a los errores de Macri:



"Lo primero es no haber reconocido y haber echo un corte de caja con la herencia que había recibido, no haber dicho a los argentinos que ésto venía cuesta arriba. El segundo es creer que Facebook es la vida de todos los argentinos, pensar que la ley social elige un Gobierno o sirve para contra un relato a los argentinos es equivocado., Gobernar es más difícil que hacer campaña. Macri pensó que gobernar era seguir en campaña, eso es el pero error."





Sobre el 30% del electorado que mantiene CFK:



"¿Por qué ganó Macri? Ganó porque perdió el oficialismo, perdió Cristina, en el 2019 Cristina sube solo porque baja Macri. Hay votantes que votaron a Macri para sacar de los pelos al Gobierno anterior y hoy están desencantados. Todos bien con la corrupción pero 3 años después la gente se da cuenta que en definitiva tiene menos plata en el bolsillo."





Sobre si trabaja para Marcelo Tinelli:



"No, yo almorcé con él, lo ví, conversamos una hora y media, me hizo cuestionamientos, preguntas y reflexiones, me pareció un tipo profundo, encantador, buena gente, comprometido, entusiasta. Creo que Argentina necesita de todos, luego de la elección 2019 necesita una mesa amplia de diálogo nacional donde todos se sienten a dialogar sobre lo que van a hacer. Hay que pensar el destino que los argentinos quieren para 20 o 30 años, no seguir pensando en modelos pasados, Marcelo también es importante en eso."