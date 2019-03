Fino.mp3







Sobre el inicio de las clases:



"Aquí de 4 gremios docentes nacionales, hay uno solo que ha llamado a un paro, CTERA; los otros 3 no van al paro, le han pedido al Gobierno que adelante la cuota de junio del salario mínimo a marzo, ha quedado establecido que el salario mínimo docente en todo el país es ese salario mínimo más el 20%. Esto lo hablamos con el Ministro de producción Dante Sica que ha decidido esta medida."





Acerca de si cree que detrás de esta decisión del gremio hay política:



"Claramente. Lo vengo diciendo hace dos años, cuando en los gremios se habla en términos gremiales las negociaciones siempre encuentran una solución, cuando un gremio busca una cuestión política, un gremio opositor al Gobierno, busca hacerle daño al gobierno sin darse cuenta que a los que le hacen daño es a cada chico y chica que tienen derecho a la educación, de eso se los priva. Han llamado a un paro nacional cuando el Estado Nacional no tiene escuelas, no gestiona escuelas, es como hacerle un paro a la ONU por este motivo. Yo tengo fundadas esperanzas de que el miércoles empiecen las clases en la mayor parte de las escuelas del país."





Referido a que solo 6 provincias cerraron paritaria docente:



"Se está negociando, siempre ha sido una táctica gremial no comenzar a negociar seriamente hasta febrero como forma de presión para el Gobierno, en este momento hay negociaciones en todo el país."





Sobre su visión de educación:



"Durante estos últimos 3 años se está tra bajando claramente en pensar una educación, en estos 3 años como nunca se ha debatido la educación, eso es porque estamos moviendo el sistema, Por primera vez tenemos evaluaciones que nos dan certeza de lo que tenemos que mejorar. En la primer evaluación nos salió que había problemas en la comprensión lectora y en matemática. Nos pusimos a trabajar inmediatamente en la comprensión lectora que era lo más rápido de abordar, teníamos más recursos, el año pasado nos dió ya una mejoría de 9 puntos. Tengo el presentimiento de que este año 2018 vamos a seguir mejorando. En matemática comenzamos también a trabajar, miramos a países que han tenido éxito, hemos trabajado con especialistas de todo el mundo y de todas las provincias, hemos lanzado el Plan Aprender Matemática, la semana pasada en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA comenzó una capacitación para 500 docentes que van a ser a su vez capacitadores. Hemos atacado las causas que habían llevado a la educación obligatoria a un estado de postración. Este año también comienza en 40.000 escuelas la nueva escuela secundaria donde se trabaja en forma interdisciplinaria y por área de conocimiento. Hasta el 2025 tenemos tiempo para terminar de implementarla. Este año vamos a terminar conectando el 60% de la matrícula del país a internet, vamos a incorporar aulas digitales móviles. Todo esto son políticas de estado a mediano y largo plazo. Los cambios en educación se terminan viendo de acá a algunos años."





Acerca de la forma en que piensan los docentes la educación:



"Las cuestiones salariales, siempre tenemos que ver la película, cuando el Presidente fué Jefe de Gobierno de la Ciudad aumentamos un 1100% el salario docente en 8 años. El salario docente debe estar atado a incentivos positivos como la capacitación o el presentismo, en la Universidad el profesor que tiene un doctorado cobra más, eso hace que también mejore la calidad de la educación, por eso ponemos muchos foco en la formación docente. El año pasado creamos una comisión que va a evaluar los institutos de formación para evaluar la formación. Estamos pensando la educación para el 2030, todas son políticas a largo plazo."