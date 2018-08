"Como kirchnerista me consternan los cuadernos"

Repasá las frases más importantes de la nota:





Acerca del momento de la Argentina:



"La Argentina es tan frenética, nosotros somos tan frenéticos, Buenos Aires tiene esa característica, los que vivimos en Buenos Aires somos muy autoreferenciales pero en el interior es distinto."





Sobre cómo lo vive como militante:



"Es un parte aguas, yo naturalmente no me afilio con la teoría conspirativa de que todo ésto es una maniobra, no me satisface como respuesta, es una respuesta casi religiosa, denegatoria, maniquea, de blanco y negro. Muchos compañeros necesita poder negar para seguir creyendo, no los culpabilizo. Yo preferiría que nada de lo que se divulga sea cierto, pero por el otro lado uno tiene obligaciones que vienen con la mayoría de edad, lo vivo de e sa forma, leo, trato de encontrar qué hay de rescatable en esta cosa de que en e mismo lodo estamos todos manoseados. No creo que este episodio sea fundacional para una Argentina mejor."





Referido a que algunos lo ve como el Nunca Más de la corrupción:



"El Nunca Más de la corrupción sería a partir de ahora, no esto que estamos viendo. Yo creo que el problema de tener moral es de muchos argentinos, muchos no están convencidos que hacer las cosas correctamente sea lo que mejor le viene para que le vaya bien en la vida, creen lo contrario, creen que hay que transgredir para que les vaya bien en la vida."





Acerca de si los argentinos condenamos al otro pero no miramos lo propio:



"Es una buena manera de decirlo, pero es una condena liviana, eso pasa todos los días, el mimo que elude el pago de impuestos es el que condena moralmente lo que está pa sando. Nosotros tenemos mala memoria, una manera de defendernos de la historia, somos una sociedad de memoria frágil. Alemania tiene memoria del holocausto hasta hoy, nosotros seguimos discutiendo si fueron 30 o 30.000 los desaparecidos. El tenor moral de la Argentina es el que está complicado. Estamos complicados para encontrar un tribunal intachable."



"Como kirchnerista me consternan los cuadernos, me duelen, me hacen daño."





Sobre qué lugar la historia le va a reservar a CFK y a Mauricio Macri:



"Dejo los augurios de la historia a una especialista como la doctora Carrió, a mí me preocupa que la Argentina no llegue a tener una historia. La Argentina está mucho peor de lo que nos animamos a decir. Estamos en la globalización de la peor de las maneras. Mientras os sigamos queriendo tan poco como sociedad no sé si vamos a tener una historia."





Referido a si habló con su hermano del Mundial, de Messi:



"Era un final anunciado, era un equipo largo, no jugaba a nada, quebrado emocionalmente, fué una enorme decepción que algunos esperábamos."