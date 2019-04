Consumo: "Las medidas son un aliciente que era muy necesario"

Olivero.mp3







Acerca de las medidas del Gobierno:



"Las medidas eran muy necesarias y son muy oportunas, a las 4 horas de anunciados ya había 35.000 requerimientos de los créditos ANSES, eso demuestra que había mucha necesidad, la gente estaba requiriendo lo que fuera que le permitiera mejorar la situación de su bolsillo, la sumatoria de medidas son buenas. Hay un paquete de cosas que es mejora del poder adquisitivo, luego se verá cómo, cuándo y a quién."





Sobre los créditos:



"No sabemos cuál es el cupo de los créditos, sé que hay un monto en dinero destinado."





Referido a si el anuncio es tardío:



"Hoy es más tarde que ayer pero más temprano que ma&nt ilde;ana, para el que tiene necesidad mejor tarde que nunca. Es algo que impacta y a la gente eso le importa."





Acerca de los precios en supermercados y las remarcaciones:



"Los precios acordados son 60, los de precios cuidados son 560, un supermercado tiene 10.00 productos, puede ser que hayan remarcado los otros, llevamos 11 por ciento de inflación en este año, hubo una gran devaluación el año pasado, es probable que hayan remarcado, lo importante es que no haya remarcación en los precios que ya acordaron, eso es lo que va a controlar el Gobierno. El éxito de la medida va a depender de cómo los jugadores hagan su juego en toda la cancha, que los supermercados tengan los precios, que los empresarios garanticen que los productos estén, que el Gobierno controle, en esto le va el año a todos, no solos a los consumidores, a los empresarios y los supermercados también les con viene ésto, en este primer trimestre cayó 7% el consumo y ésto les interesa a todos."





Sobre si existe la clase media:



"Sí, está casi en los mismos niveles del 2007, no mejoró ni empeoró, todos han tenido que ceder consumos en el marco de esta crisis, bajar a segundas marcas, cortar servicios, cada uno se acomodó como pudo."





Acerca de qué es la clase media:



"Es no ser ni rico ni pobre y tener que trabajar para vivir. Es el ADN de la argentinidad, el 82% de los argentinos dicen ser de clase medio peor solo lo son el 45%. Es cultural, es ideológico, es ser parte de un colectivo y de una forma de pensar, es la argentinidad misma."



"Argentina es un país donde la casa propia fué y sigue siendo algo muy fuerte, la cantidad de inquilinos en la Ciudad creció 10 puntos en los últimos 20 a&ntild e;os, eso es consecuencia de un país sin crédito. La clase media no es toda igual, hay clase media alta que es el 17% del país y clase media baja que es el 27%."



"Un 5% de los hogares son de clase alta, ganan $260.000 promedio por familia por mes. La clase media está dividida en dos, clase alta con $80.000 de ingreso por familia por mes y clase baja con $42.000 de ingreso promedio por mes. Abajo de eso queda el 50% de la gente, la clase baja. Luego están los pobres e indigentes. La diferencia entre clases no se ha modificado de acuerdo al índice Gini, la pirámide no se vió desde el 2011 para acá. Sí el Gobierno subió la pobreza este año, pero nadie dice que había bajado en el 2017. El poder adquisitivo de los hogares el año pasado cayó 16%., los salarios cayeron 12%. Eso es lo que explica por qué hay tanta necesidad y las medidas son un alicient e que era muy necesario."





Referido a cuándo salimos de la recesión:



"Ahí hay que escuchar a los macroeconomistas, todos dicen que la economía está casi lista para dejar atrás la recesión, Ferreres está viendo 1,5 por crecimiento para el segundo trimestre y proyecta hasta un 6% para el cuarto trimestre. Una vez que lleguen los sueldos nuevos, mayo o junio, puede empezar a verse más movimiento comercial, ahí se juntan la macro y la micro."