Daniel Grinbank: "Hubo un fracaso de un no plan"

No estoy en Buenos Aires, estoy en España en este momento. Vengo de Londres de una convención de música."



El entrevistado habla de su relación con Independiente como hincha, no involucrado con ningún rol dirigencial de ningún tipo.





Sobre sus dichos esta semana en tuiter:



"El espectáculo es un síntoma más de una sociedad que está en crisis, lo que tiene el entretenimiento es que es un consumo luego de que la gente tiene las necesidades básicas cubiertas, cuando hay carencias para alimentarse, de salud, cuando los padres tienen que hacer frente al inicio de las clases, luego de eso la gente ve lo que le sobra para gastar en espectáculo. Sumado a eso la situación del mundo empresaria, la gente cuida el trabajo y trata de ahorrar porque no sabe hasta cuando va a tenerlo. La PyME tiene problemas y el pequeño empresario tampoco tiene para gastar porque no tiene cómo financiarse a partir de las altas tasas. Esto afecta al espectáculo que es una cuestión secundaria que viene después de cubrir las necesidades básicas."



"Hay mucha gente, actores, técnicos y gente relacionada con eventos, que cada vez tiene menos actividad, Mar del Plata, Carlos Paz y Capital vivieron el peor verano en mucho tiempo. No hablamos de artistas internacionales, hablamos de actores y técnicos argentinos que ven mermada su situación laboral. Buenos Aires siempre tuvo un turismo receptivo importante de países limítrofes pero en espectáculo pasamos a ser un mercado secundario porque podemos pagar muchos menos que países vecinos como Chile o Brasil. La oferta cultural se reduce porque hay mercado opero la gente no puede acceder."



"Hubo un fracaso de un no plan, una mirada equivocada sobre los capitales de trabajo que iban a venir, por eso vemos a FEMSA, un capital multinacional, pidiendo una crisis previa a una convocatoria. Los mercados no le han respondido de ninguna manera a las expectativas de Macri y su Gobierno. Hubo lecturas muy equivocados. Se fué absolutamente para atrás, hasta en transparencia, por ejemplo cómo se licitaron los parques eólicos, solo el sector financiero bursátil no tuvo una profunda crisis, todo lo que es industria y generación de trabajo ha sido un fracaso absoluto. El costo argentino sigue siendo mucho más caro que cualquier país latinoamericano, por ejemplo, en mi caso, para ingresar equipo, aunque devaluemos la moneda seguimos sin ser competitivos y eso impacta también mucho en la inflación."



"Yo soy un empresario y suelo recur rir al banco para financiarme, fueron al FMI por las dudas y a los 4 meses pidieron todo el dinero porque no llegaban, eso hizo que firmaran un acuerdo que es impagable."





Acerca de qué cree que va a suceder en las elecciones:



"Este Gobierno solo juega a la especulación de nosotros o el cuco que es el pasado, en cuanto a propuestas, la transformación fué una mentira absoluta, no se transformó nada. Yo soy de Independiente, en Independiente lo que ha habido es lavado de dinero con Moyano poniendo dinero y sacándalo por medio de sus empresas, eso no se transformó de ninguna manera aunque uno esperaba que esas cosas cambiaran. Yo me manejo en el mundo financiero. Un dirigente gremial, no me refiero al salario, la dinámica con la que trabaja Moyano espanta, es difícil que alguien vaya a invertir siendo rehén de este tipo de sindicalistas que no defienden a los trabajadores.& quot;





Referido al kirchnerismo:



"Está faltando autocrítica, creo que Macri gana por el voto anti K, no por el voto genuino. Gana por el voto de una sociedad que quería un cambio. No hay autocrítica de modificar cuestiones que no modificaron en el kirchnerismo, yo espero que aparezca otra opción que no es el peronismo federal que es retrógrado. Asuma quien asuma va a tener que buscar un consenso muy grande, un solo sector no salva ésto. Si no hay inversión vamos a seguir yendo al interior a vender bananas y huevos."





Sobre los dichos de Marcelo Tinelli:



"Yo tengo relación con Marcelo Tinelli, coincido en muchas cosas, no creo que vaya a ser candidato, pero sí que vaya a apoyar a una tercera opción que pueda ser una salida. La polarización fué instrumentada por Durán Barba. Sigo siendo optimista de que aparezca u na nueva opción, hay gente valiosísima en el sector k, en el sector del radicalismo también, gente en retirada de Cambiemos como Monzó, en esta pugna de uno y otro sector perdemos los argentinos."