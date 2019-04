Diego Santilli: "Los delincuentes tienen que estar presos, es mano justa"

Diego Santilli.mp3







Sobre el reconocimiento facial en la Ciudad:



"Con Horacio decidimos darle una impronta a la seguridad que es lo que demandan los vecinos más allá de las obras que estamos haciendo. Tenemos un programa integral de seguridad, anillo digital, cámaras en la Ciudad, formación y capacitación de la fuerza policial. Todos los delitos, desde que la policía fué transferida a la Ciudad, cayeron, salvo el hurto y el motochorro."



"Esta es la segunda ciudad más segura de la región luego de Santiago de Chile, se mide por homicidios dolosos y robo automotor. Estamos atacando motochorros porque es la cotidianeidad, la gente no se siente segura. Argentina tiene 46.000 personas prófugas, algunos por rebeldía, otros por paradero, 15.000 por robos y hurtos, 1300 por homicidios, 14500 por delitos sexuales, 2300 por narcotráfico, eso significa que hay 20.000 peligrosos, no deben caminar al lado nuestro. Lanzamos un desarrollo argentino de reconocimiento facial, la Ciudad ya instaló 7000 cámaras de última generación, 4k, que pueden mirarte la arruga de la cara. Cargamos la base de datos de la justicia, pública, cargamos las imágenes de los 46.000 prófugos, las cámaras los están buscando todo el tiempo. En 0,3 segundos detecta la cara, inmediatamente lanza un alerta, la policía inmediatamente dispara una alerta al policía más cercano, tenemos a todos los policías geolocalizados por los celulares. El policía se dirige al lugar, de mora a la persona, verifica identidad y si es la persona buscada lo detiene y lo pone a disposición de la Justicia."



"Vos hoy sabés por Waze donde están las cámaras públicas en la Ciudad, las 7000, pero no se sabe cuáles están operando, no están todas en el misma lugar, en función del mapa del delito tenemos cámaras desplegadas en la Ciudad, operan 300 al azar para mirar la base de datos públicas de prófugos. Formamos un convenio con el defensor del pueblo para que audite lo que estamos trabajando, no podemos corrernos de la base de datos de la Justicia. Este violador que agarramos estaba prófugo del 2017. El 23 de febrero este año en Plaza Flores el patrullaje nocturno ve dos personas en situación sospechosa, eran las 3 de la mañana, se bajan para identificarlos y salen corriendo. A los 100 metros una efectiva lo reduce. Comienza la investigaci ón sobre su identidad, tenía una condena a 10 años de prisión y prófugo de la Justicia, era parte de la banda de secuestradores del 2008. Estaba a punto de prescribir su causa, la Jueza de San Isidro no podía creer que luego de 10 años lo habíamos encontrado."





Sobre su visión de la seguridad y la mano dura:



"Los delincuentes tienen que estar presos, es mano justa. El que cometió un delito debe hacerse cargo. Es la mano justa lo que pide la gente, Justicia, basta de impunidad, este tipo que estaba prófugo desde el 2017 por violación seguía caminando por la calle con impunidad, no lo podemos permitir. Nosotros queremos poner a disposición de la justicia a estos tipos una y mil veces, ojalá salga el nuevo Código."





Referido a la conflictividad social y el delito:



"El más perjudicado por e stos delincuentes es el que sale a laburar a las 5 de la mañana, es el más desprotegido. Nosotros estamos ahora yendo a buscar a los motochorros, hacemos operativos cerrojo, tenemos gente preparada para trabajar en eso, el motochorro ha virado su modalidad ahora, estamos siguiendo a un grupo de Moreno, la gente pide que los metamos presos, nosotros tenemos que meterlos presos y que no salgan. Nosotros estamos trabajando con los Jueces para poder hacer algo hasta que salga el nuevo Código."





Acerca de Macri:



"Lo veo firme, atravesando un momento difícil para él y para la gente. Nuestro laburo con Horacio es hacer algo para ayudar al que no llega a fin de mes, prorrogar impuestos, bajar impuestos, como hizo María Eugenia Vidal la semana pasada."





Sobre si hay plan V:



"No, hay plan M, es el único plan. Tenemos claro que nuestro candidato a Presidente es Maur icio Macri."





Referido a por qué los empresarios demandan a Vidal:



"Nosotros cuando llegamos a la Ciudad hace casi 12 años, al tercer mes de Mauricio se inundó la Ciudad, hoy no se inunda más. Hicimos el Maldonado, ahora estamos haciendo el Vega. A los seis meses 80 escuelas no tenían gas. Mauricio construyó los cimientos de una Ciudad distinta, ahora desarrollamos los temas que la gente reclama. Fué difícil peor la Ciudad despegó. Estamos siguiendo el mismo proceso. María Eugenia es uno de los grandes cuadros que generó el PRo y Cambiemos, está haciendo una tarea titánica en la Provincia. Tenemos que terminar este proceso de 8 años que inició Mauricio."