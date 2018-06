Eber Ludueña, el último lateral analógico

Eber Ludueña pasó por Foja Cero y habló de lo que vendrá en Rusia 2018. Además se postuló como periodista deportivo para el programa durante el mundial !









Yo quise estar en Rusia y esto se ve plasmado en una serie que está en la Web. Se llama 'El último lateral analógico', me decidí con mis ahorros a producir, gestionar y filmar esta loca aventura. Se trata del desesperado intento de un padre por recuperar la admiración de su hijo, nada que ver con el fútbol, más para Luisa Kuliok que para mí."









N70117786.mp3



"No voy a viajar a Rusia porque pregunté precios y se me encarece, el avión sobre todo. Tengo mis esperanzas, no somos candidato pero tengo mis expectativas sobre lo que puede pasar. Módico y realista.