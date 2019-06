"El accidente de Monzón fue un momento muy duro para todos"

Carlos Monzon.mp3







Sobre la serie acerca de la historia de su padre:



"La ví un poquito, unas partes de cuando comenzó, alcancé a agarrar la última parte del segundo capítulo. Trata, por lo que veo, de la trama policial, va tomando partes de lo que fué en sí la vida de mi papá, dónde vivió, dónde creció, bastante interesante."



"Es una vida que tiene de todo para tocar. Uno lo tiene que ver lo bueno y lo malo. Yo tengo dos hijas. Yo nunca lo ví a mi papá como el campeón, de grande tomé dimensión de lo que era por lo que hablaba la gente, para mí era mi papá. Uno no comprende la dimensión del padre porque para uno es su papá. Mis hijas me preguntan a veces porque escuchan algo, me preguntan quién era su abuelo, yo les voy contando quién fué y lo que le pasó."





Sobre sus recuerdos acerca del incidente:



"Fué un momento triste para todos. Los sufrimos todos como familia. Fué una sorpresa, yo había estado con el una semana y media antes, tenía 15 años. Él estaba separado, solo, habíamos pasado un momento muy lindo. Cuando llegué acá pasó una semana y nos llega esa noticia, no entendía lo que había pasado, fué un balde de agua fría."



"De este tema uno escuchaba un montón de cosas, mi hermana era la mayor y lo sufrió más, tuvo que vivir la parte legal, fu&eacut e; un golpe duro para todos. A mí me costó mucho hablar con él, él tuvo el problema del alcohol. Los últimos meses de vida de él alcance a ver su corazón por suerte, hablamos muchas cosas, lo que había pasado. Yo estaba pasando un momento difícil, en una de las visitas a la penitenciaria estaba mal, él se largó a llorar y me decía que no quería una vida como la de él para mí, a mí se me partió el corazón. Para él fué una alegría muy grande que mi vida haya tomado un cambio, hoy soy pastor evangélico. Me apoyó mucho."