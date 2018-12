"El fútbol me dio un montón de cosas, hoy lo disfruto siendo Manager de San Lorenzo"

Sobre su partido despedida:



"El partido es el sábado 15 a las 17:00, contento, esperaba y soñaba con este partido. Ojalá salga todo bien para que la gente pueda disfrutarlo."



Acerca de qué le dejó el fútbol:



"El fútbol no me sacó grandes cosas, te da un montón de cosas, en lo económico uno está bien, sos reconocido en el ambiente, te dá más de lo que te saca. Hoy soy manager en San Lorenzo y disfruto el fútbol desde otro lado también."



"De chiquito siempre esperaba con ansias ver los goles en Fútbol de Primera, siempre soñaba con jugar yo. Por suerte se me dio el gran sueño de jugar."





Referido a la final de la Libertadores:



"Una locura lo que se vivió. Vergüenza porque siempre pasa lo mismo y no lo podemos controlar. Gente violenta que no entiende que ésto es un partido nada más. Es la sociedad que estamos viviendo y se refleja en todo."