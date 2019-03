"El movimiento feminista hoy es el más importante del mundo"

Claudia Piñeiro.mp3







Acerca de este presente de las mujeres:



"Ayer fuí a la marcha con María O'Donnell y Mercedes Morán y decíamos que era una suerte que nos tocó vivir este momento, nos tocó un período histórico en que volvió el interés ciudadano, el interés político, participar activamente por causas más allá de tener una participación partidaria, el movimiento feminista hoy es el movimiento más importante del mundo."





Sobre la ley del aborto:



"Creo que tenemos que ir dando pasos hacia un consenso que nos deje mejor a todos como sociedad, en ningún país la ley de aborto salió de un día para otro, son procesos, este año el Código Penal que va a envi ar el Presidente al Congreso tiene un artículo aberrante que sostiene la prisión para las mujeres que hace un aborto y el que va a decidir si va presa o no es el Juez. Ese artículo no tiene sentido que esté en el Código Penal luego de la discusión del año pasado. Hasta los que estaban en contra de la interrupción voluntaria del embarazo el año pasado entendían que la mujer no tenía que ir presa, poner este artículo en este Código sosteniendo la prisión de la mujer y dejando todo en manos de un Juez que va a determinar las razones o no de la mujer, sobre eso me parece que tenemos que dar el debate."





Referido a que murió la bebé de la nena violada en Tucumán:



"Una gran tristeza, en post de criterios personales y religiosos se está haciendo mucho daño, se le hizo daño a la chica, se torturó a esta chica y al feto en Tucumán. Esa chica fué torturada y luego torturan el feto obligándolo a nacer cuando la nena tenía derecho al aborto."





El conductor la felicita por haber sido nombraba Ciudadana Ilustre de la Ciudad.



"Ayer en las calles había alegría. Quiero destacarlo. Estábamos pidiendo ampliación de derechos, nos dábamos la mano para saber que no estábamos solas."