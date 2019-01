"Hace instantes se conoció que España ratificaba la necesidad de que Nicolás Maduro convocara a elecciones en 8 días, sino verían como legal que lo haga la Asamblea Nacional, esta mañana ya presentaron la postura oficial de la UE. Pero ésto no es tan sencillo,la oposición venezolana hace 4 años viene pidiendo la renovación del poder electoral porque está ligado a Nicolás Maduro, la presidente del Conejo Electoral hace dos días salió con un mensaje apoyando a Maduro. El proceso de elección debería pasar primero por la convocatoria de un nuevo poder electoral para así poder ir a nuevas elecciones. Recordemos que hay entre 3 y 4 millones de venezolanos en el extranjeros que estarían dispuestos a v otar pero hoy no pueden hacerlo."



"Ayer se conoció la decisión de un banco de Inglaterra de no movilizar 120'0 millones de dólares en oro que tiene la República en esa institución. La asamblea nacional ha venido trabajando en algunos documentos para impedir que los activos de la República puedan ser movilizados por Maduro o sus funcionarios porque consideran que están usurando la Presidencia, el departamento del tesoro de EEUU también se pronunció ayer en este sentido que los activos solo puedan ser movilizados por la asamblea nacional que es el único organismo legal."



"Escuchamos a generales y altos mandos, algunos analistas creen que es no es la voz de los mandos medios y bajos, esa voz no a hemos podido escuchar. Juan Guaidó pidió que lleven a los cuarteles la ley de amnistía."



"Diosdado Cabello había dicho qu e se había reunido con Guaidó el 23 de enero y que habían acordado que no se iba a juramentar, que no había cumplido su palabra, Guaidó eso lo desmintió. Ante la gente dijo ayer que estaba dispuesto a cualquier reunión con gente que esté dispuesta a reconstruír la democracia. Cabello amenazó con que hoy daría a conocer la conversación que tuvo con Guaidó porque las imágenes no las creyó nadie y generaron innumerables memes en redes sociales contra el Gobierno de Maduro."



"Nicolás Maduro y su Gobierno han sabido manejar este tipo de crisis en el pasado, hay que ver cómo la oposición capitaliza el apoyo interno y externo, Maduro ha sacado el salvavidas de que México y Uruguay ayuden en el diálogo, la oposición dijo que solo se sentarían a dialogar con Maduro si se llama a un proceso de elecciones libres co n la renovación del consejo nacional electoral."



"Hacer periodismo en Venezuela es muy complicado por la censura y la autocensura. La comisión que controla las comunicaciones ha exhortado a varias radios y canales a no mencionar a Juan Guaidó como Presidente interino de Venezuela. Han sacado canales internacionales del aire desde el 5 de enero. Fuimos víctimas de agresiones cuando cubrimos las protestas esta semana, no pudimos grabar en ciertos lugares."