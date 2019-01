"El que depende del consumo interno la sigue pasando mal y le va a costar recuperarse"

Acerca del dólar:



"Es mucho mejor estar en esta situación que la que teníamos hace dos meses atrás. Puede tener otros problemas pero es mejor tener este problema cambiario que los problemas que genera una corrida bancaria. Para explicar ésto el 70% hay que adjudicarlo al contexto internacional. Lo que nosotros exportamos vale más en el mundo, tenemos una buena cantidad, la tasa de interés en EEUU bajó mucho, se apreciaron todas las monedas de la zona porque ingresaron inversiones, hay dólares. El riesgo país es el que más bajó de la región, la bolsa es la que más subió. Activos de bancos llegaron a subir un 50% en dólares. En Argentina no hay mercado interno, dependemos del externo, cuando hay dóla res no hay quien compre, cuando no hay dólares no hay quien venda."



"Cuando sos dependiente de la economía de otros perdés independencia de decisión, para todo dependemos de exterior, somos pocos habitantes y no podemos vivir de lo nuestro porque el consumo interno no alcanza."



"Es mentira que Argentina tiene una economía bimonetaria, todos nos paramos bajo el valor del dólar, es una economía unimonetaria, la moneda es el dólar desde hace 60 años. Las transacciones grandes se hacen en dólares, propiedades, cocheras, lo que sea. Dejar volátil al dólar te saca referencia del valor de las cosas, no sabés lo que valen las cosas. Las tarifas históricamente representaron un 10% del saalrio, una década representó el 2% y ahora estamos en un 15%. Dejarlo moverse libremente genera estas cosas, los precios están distorsionados, no sabés si comprarte un postre en un restaurant o una remera."



"La Argentina chocó y ahora se está recomponiendo a nivel de la macro, macroeconómicamente empezó a ordenarse porque el ajuste lo hizo el mercado, no por mérito propio. Hay superávit comercial y de balanza de pagos, tenemos el menor déficit primario de la región, el secundario es bajo también."





Sobre la inflación:



"Nadie tiene idea en cuánto va a estar la inflación de este año. A la gente no le sobra plata, no hay consumo, el comerciante ya no puede trasladar más aumentos,creo que la inflación va a ser mucho mejor porque se dió un ajuste por defecto, un ajuste que hizo el propio mercado, la macro está mejor pero a a micro le va a costar mucho más recomponerse. Hay sectores que van a mejorar pronto, minería, turismo, campo, ya empezaron a levantar la cabeza, el que depende del consumo interno la sigue pasando mal y le va a costar recuperarse por ejemplo textiles o calzado."



"La mala onda hace que la gente espere poco y la desilución va a ser menor, en los años anteriores se esperaba mucho más y la desilución fué muy grande. De los que se ofrecen hoy creo que todos ya estuvieron antes, no es solo la corrupción sino la ineficiencia y la mala toma de decisiones. Otra vez discutir los mismos temas. Los más jóvenes pueden estar más esperanzados, los más grandes ya no."