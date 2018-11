Encontraron el ARA San Juan: "Las familias van a tener una paz interior"

"Acaba de escuchar esta información, me desayuno con lo que vos decís al aire, aparentemente encontraron el ARA."



Acerca de si puede ser que esté partido en seis partes como creen:



"Hasta que no se encuentre no podemos saber nada, pasados determinados metros el submarino sufre un colapso, lo aplasta la misma presión del mar."





Sobre su historia con el ARA:



"Yo fuí tripulante desde que llegó al país, uno de los primeros, el submarino vino en 1986 desde Alemania, yo lo tripulé en ese momento."



"Para cualquier submarinista fué un dolor tremendo, una pérdida para la Armada y el país muy doloroso, sobre todo para los familiares de la familia naval"



"A veces se hace muy difícil la búsqueda, una vez por día nos comunicamos los submarinistas con el mundo exterior, es cuando se recargan baterías. Eso dura dos horas, después el submarino va a plano profundo. El capitán traza el rumbo del submarino para llegar a un punto cierto día y a cierto horario, el submarino ahí se desconecta con el exterior."



"El submarino navega a 350 metros de profundidad, es lo que resiste el caso."



"Para mí los que saben lo que pasó son los 44 tripulantes, no se descarta un error humano o que le haya ingresado agua, un accidente. Una vez que ingresa el agua al tanque de baterías es muy peligroso porque con el agua salada se genera gas cloro, lo peor es el hidrógeno que es el peor enemigo. Si entró agua al tanque de baterías inmediatamente debe haber explotado. Cuando hay una explosión adentro del submarino mueren todos instantáneamente, lo primero que vuela es la tapa de escotilla o la boca del torpedo, ahí ingresa el agua a mucha presión y no hay tiempo de actuar, se llena de agua y se va al fondo."



"Si es real que se encontró las familias van a tener una paz interior."