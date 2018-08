"Eso lo conocíamos todos en Argentina, son siempre las mismas empresas"

Repasá las frases más importantes de la nota:







"Usted sabe lo que nuestro espacio político, Frente Renovador, piensa de la corrupción, los primeros que renunciamos a nuestros fueros. La ley del arrepentido fué un proyecto nuestro, la ley incautación de los bienes que está parada en el Senado es de Sergio Massa, propusimos la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, subimos la pena por corrupción para que no sea excarcelable. Creemos que si Argentina no recupera la credibilidad lo económico no los vamos a resolver tampoco. Estamos ante una gran oportunidad, que la Justicia pueda reivindicarse, que los empresarios podamos separara la paja del tr igo, la política también, esperamos que ésto no sea una nueva puesta en escena de algo que no llega a nada."





Sobre quién es Lascurain:



"¿Por qué queremos que esto suceda? Porque el 99% de las PyMES y empresarios argentinos no tienen nada que ver con estos cuadernos."



"La Cámara de la Construcción publica un índice sobre cómo ajusta la obra en Argentina, publica todos los meses, que cualquiera vaya y mire y el índice por el que ajustaba la obra pública se cuadriplica, estaba a la vista, pero todo el mundo miraba para otro lado. Yo soy textil y nunca le vendía ni un cordón al Estado, molesta cuando nos ponen a todos el mote de empresarios corruptos, hay buenos y malos."





Referido a si los empresarios no se podían negar:



"Aparentemente, históricamente se hablaba del club de la obra pública, la patria contratista, el famoso modus operandi del que habló ayer Wagner. La encabezó durante mucho tiempo Franco Macri ¿Qué fué IECSA? Este Gobierno le pagó a millones por el soterramiento del Sarmiento a IECSA cuando todavía Calcaterra estaba al frente de la compañía. Isolux, una empresa cuestionada en España, está en convocatoria, fué la que ganó una de las obras más grades de la Ciudad, el paseo del bajo. Son los mismos actores de siempre, el que no ganaba siempre igual se llevaba algo. Eso lo conocíamos todos en Argentina, son siempre las mismas empresas, se conocen todos de toda la vida."