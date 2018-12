Estoy en contacto con bastantes delegaciones, hablan de un buen ambiente, un ambiente colaborativo en estas reuniones. Es importante el comunicado final. Yo hubiera recomendado no ampliar tanto los temas, este grupo fué efectivo en el 2008 cuando pudimos coordinar los tema económicos y financieros para salir de la crisis del 2009. Cuando se ponen tantos temas no se pueden solucionar todos. Estamos esperando el compromiso que surja de hoy para invertir en infraestructura, eso va a poner a trabajar a más gente y sortear mejor los desafíos económicos hacia adelante."





Sobre lo que deja para Argentina:



"Que se transite en este buen clima es bueno porque mostramos a la Argentina como un país de paz. El tema está en la obra pública si t odos los países se comprometen usar a organismos internacionales para invertir en obra pública eso va a tener como consecuencia más trabajo para la gente y mejores economías. Macri tiene varias reuniones internacionales, para al cumbre la importante es la reunión entre Trump y China, para nosotros también, eso se puede transformar en más inversiones de China en Argentina. Creo que no se aprovechó la buena relación entre Trump y Macri, la reunión no debió ser con tanta gente. Esperemos las reuniones bilaterales para ver qué Argentina puede sacar de concreto de esta cumbre."



"Ojalá iniciemos un proceso para que EEUU y China tengan una inicio de conversación, si sale todo mal el lunes los mercados van a reaccionar mal y vamos a comenzar con na recesión mundial."