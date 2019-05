Fran Quintana: "Vemos con buenos ojos hablar con la oposición"

Fran Quintana.mp3







"Nosotros vemos con buenos ojos hablar con la oposición, en sentido amplio como decía Marcos, incluyendo con la posibilidad de incorporar al kirchnerismo, con algunos acuerdos básicos, no necesariamente electorales, de mediano y largo plazo, me cuesta creer quien no podría estar de acuerdo en pensar en un BCRA independiente, pensar mayor integración al mundo, la creación de empleo con una legislación moderna, luego podemos discutir los matices o detalles de esos grandes 10 puntos, eso traduce en confia nza, tranquilidad para los mercados y los inversores. Nos parece que Argentina está en ese momento para generar esa conversación, ojalá del otro lado estén de acuerdo."



"Desde la gestión en las últimas semanas hemos venido tomando algunas medidas que apuntan a la estabilidad, un cambio más estable, a lograr controlar más la inflación, hoy el principal componente de la inflación tiene que ver con el tipo de cambio, creo que es necesario en este momento en argentina, es momento de dejar de lado los intereses individuales y pensar con más grandeza, en ese sentido apelamos a la oposición en general."





Sobre qué pasa si no prospera el acuerdo:



"Esta es una conversación que recién comienza, me quedo con el saldo positivo de las expresiones de alguna gente como Pichetto y Urtubey, con el resto seguiremos tendiendo puentes entendiendo que es un camino, un proceso, luego será parte de la evaluación que haga la sociedad entre quienes plantean una vocación de diálogo y acuerdo y quienes prefieren cerrarse en su propia mirada."





Acerca de si el mercado no va a reaccionar mal si se da cuenta que 5 personas no pueden ponerse de acuerdo en este país:



"Probablemente el mercado, o quienes nos miran desde el exterior, tengan claro que este Gobierno va a cumplir con lo que firmó, y que hay otros dirigentes que también manifiestan su acuerdo y su consenso, no va a incluír a todos el acuerdo pero sí a muchos."