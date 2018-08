"Genera un cambio de cultura de muchos abogados, muchos pasaron a guionar el arrepentimiento"

Repasá las frases más importantes de la nota:





Acerca de los cuadernos de la corrupción:



"Son hechos muy trascendentes, este Gobierno desde que llegó ha asumido un compromiso de cambio frente a la corrupción y en estos años fué desarrollando distintas acciones, por un lado para transparentar las obras públicas, ha hecho un trabajo el Ministro Dietrich, y otros Ministros, muy interesantes, lograron bajar costos significativamente, más otras medidas y leyes que hoy frente a un hecho como éste terminan permitiendo que se revele esta mecanismo estructural de corrupción que tuvo el Gobierno anterior y que no solo involucraba a funcionarios sino también a empresarios y otros actores."





Sobre que aparece también el Juez Oyarbide:



"Uno ve que a este en tramado, un mecanismo de relojería bien planificado, incluía la protección judicial como lo señaló la Diputada Carrió y otros muchas veces, tiene que ver con que había una instancia donde se generaba protección de los hechos, en esa lógica entra la presencia del juez Oyarbide, por suerte en un momento hubo una decisión fuerte del Gobierno de ir contra él y eso generó su renuncia que se aceptó rápidamente."





Referido a si hay más Oyarbides en la Justicia:



"Yo entiendo que no con ese perfil pero sí hay otros Jueces, en la última década se designaron muchos Jueces con mucha afinidad política, los vimos en muchos fallos, hay Jueces con un alto nivel de militancia, lo vimos en la Provincia y en el interior."





Sobre que militancia no es apañar corrupción:



"No es lo mismo pero está relacionado, uno en un Juez deposita todas sus garantías, este Juez debe estar guiado por la ley, no por sus ánimos económicos ni por su mirada política. Cosas que generen sesgo en sus decisiones. La década pasada se sostuvo a Jueces, a Oyarbide, al propio Bonadio, con esta mirada de tener Jueces propios por distintos mecanismos."





Acerca de si los arrepentidos son de buena fe, incluído Calcaterra:



"Eso no lo sé, eso es entrar en el expediente en concreto y en la mente de estas personas, sí sé que es algo novedoso, los propios abogados deben cambiar su mirada sobre el sistema de Justicia, estaban acostumbrados a procesos eternos y la ganancia era ir h acia adelante, esto genera un cambio de cultura de muchos abogados, muchos pasaron a guionar el arrepentimiento, tiene que ver con este nuevo proceso, creo que va a ir evolucionando con el tiempo y va a terminar dándole a la Justicia una herramienta valiosa para saber lo que pasó."





Sobre si termina con Cristina Kirchner presa:



"Yo siempre he señalado que el tema de las prisiones y detenciones que a mí personalmente me agraden, nosotros como Gobierno esperamos que ésto termine en un juicio oral y público para que todos podamos saber lo que pasó, que podamos ver las pruebas, los elementos, y Jueces imparciales digan si son o no inocentes."