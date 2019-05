Guillermo Dietrich: "Estuvieron las últimas décadas pero no hicieron nada de todo esto"

Dietrich.mp3







La bicicleta eléctrica asistida es algo de lo que se viene para gente más grande, gente con dificultad, solo se activa la eléctrica cuando pedaleas. (Pastor agradece a la gente de Philco que le prestó una bicicleta eléctrica) En el 2010 esta nota hubiese sido una discusión acerca de por qué hacemos bicisendas en la Ciudad, la gente no entendía los problemas de la ciudad, creían que el problema era la congestión y que para eso había que hacer autopistas dobles o puentes, hoy no se discute más. Pablo Moyano es el único que lo discute. Hoy es impactante la cantidad de gente que nada en bicicleta en una Ciudad que culturalmente se transformó, una de las transformaciones culturales más grandes que ha hab ido en la Ciudad en las últimas décadas. Los cambios requieren tiempo para que se consoliden, muchas veces no se entiende el camino pero hay que animarse a darlos esos pasos."





Sobre si lo de ayer fué un lanzamiento de campaña:



"Estamos en un año donde todo se interpreta en modo electoral o político, ayer fué un día histórico, vimos algo que no se producía hace 100 años en la Ciudad. Anoche estuvimos en la última marcha blanca del tren a las 10 de la noche, era algo histórico. Los mismos conductores de tren se emocionaron con las primeras marchas blancas, nunca habían vivido una obra tan transformadora. Que lo podamos hacer y que no se haya hecho en 100 años indica el cambio que estamos haciendo. Muchos volvieron a esperanzarse con el proceso que estamos llevando adelante a partir de la obra."





Acerca de qué salió mal desde lo económico para que mucha gente la esté pasando mal:



"Estos temas son muy sensibles desde lo emocional, cada persona lo vive con distinto impacto emocional, la realidad se va explicando con los hechos. Ayer yo veía videos de mucha gente que volvía al tren, la gente lo que decía sorprendida es los inconvenientes que tuvieron por el tiempo en que el tren no llegara a Retiro. Si el primer día que nos lanzamos a ésto, cuando lanzamos el proyecto del viaducto hace 5 años y medio sabíamos que iba a haber oposiciones, la gente pedía que no le saquemos el tren hasta Retiro, que no le generemos ruidos de noche. Parte del problema de los argentinos es ese. El tren Mitre fué el primer tren de Latinoamérica, los japoneses vinieron a aprender cómo hacer subtes en Argentina. Nosotros lo que hacemos, en todo, en trenes, en cloacas, en economía, es planta r los cimientos de una Argentina para que vuelva a ser lo que fué hace 100 años."





Acerca de por qué mencionó a Pablo Moyano:



"Lo mencioné porque es el último que se expresó en contra de la bicisenda, en el paro del 30 de abril los Pablo Moyano del mundo no quieren que pase ésto, temen desaparecer, mientras no teníamos trenes, tren de carga, ruta, energía, teníamos funcionarios que se hacían multimillonarios, sindicalistas y empresarios que se hacían millonarios, todo un sistema que Pablo Moyano representa, el que tienen un camión me entiende, si no hacías lo que ellos querían te apretaban, no te dejaban, te paraban las plantas. Esa gente no solo no quiero ésto, son responsables de todo ésto. Estuvieron las últimas décadas pero no hicieron nada de todo ésto."





Sobre si leyó el libro de Cristina:



"No, no lo leí. Tengo un listado de 20 libros para leer. Estaba haciendo la marcha blanca del tren durante el discurso de Cristina. Es la ex Presidenta que representa la causa de un montón de problemas de la Argentina. Plantea una utopía en una Argentina que no sé si recuerda, éramos el único país del mundo con cepo, que estaba en default, que se estaba quedando sin energía. Representa un sector que no tengo dudas es minoritario. Si vemos la Feria del Libro, hombre agrediendo a una periodista de TN; parecen mucho, pero son muchos más los que ayer estábamos en Villa Constitución iniciando el proceso de zona franca, tardamos 25 años en producir una zona franca."





Sobre si Macri va a ser candidato:



"Sí."