Guillermo Etcheverry: "La gente no demanda calidad educativa"

Acerca de si es contracultural hablar de educación en nuestro país:



"Desde que se piensa que el tema educativo es contracultural estamos perdidos porque no hay alternativa posible sin educación. Yo mencioné algunas frases de Sarmiento cuando me dieron una distinción (Repasa algunas frases de Sarmiento) Estamos como a fines del siglo XIX."





Sobre cuándo comenzó a pudrirse la educación argentina:



"Es difícil, pero hemos entrado en una decadencia importante, eso revela el desinterés social que hay por la educación. Se piensa que es una cosa que viene dada pero no es así, hay que desarrollar habilidades básicas. La mitad de los que terminan la educación media tienen dificultad para entender lo que leen, recordemos que la educación media la terminan la mitad de los que terminan la primaria. Eso es gravísimo."



"No solo el Estado no apuesta, tampoco la sociedad, la gente no demanda calidad educativa. No vemos padres en la calle pidiendo que les enseñen más a sus hijos. La gente percibe que hay una crisis pero el 70% de los padres están satisfechos con la educación de sus hijos. Hasta que la gente no entienda que la crisis educativa está dentro de las 4 paredes de su su casa y demande mejor calidad de educación la cosa no se va a solucionar."