"Hay cosas que fueron bien y hay cosas que están llevando más tiempo"

Esta mañana no se veía nada, fuí a correr con Esteban Bullrich, salimos 6 y cuarto, estaba fresco. Vamos corriendo y vamos charlando. Muchas veces corro y voy a mirar obras que estamos haciendo como la obra de la Plaza Houssay. No corro con custodia, no tengo custodia, yo camino todo el día por la calle, paro a hablar con la gente, es un buen termómetro, yo la mayoría de las reuniones las hago en bares de la Ciudad para estar en contacto con la gente, la gente es respetuosa aún los que no piensan igual."



"Tengo buena onda con Lammens, es el presidente de uno de los clubes más grandes de la Ciudad, hicimos muchas obras en la zona."





Sobre la grieta:



"En la Ciudad hemos tenido muy buen di&aa cute;logo con todos estos años, incluso con el kirchnerismo, el otro día inauguramos el paseo de la estación a la altura de Once, es un proyecto de Tomada, nos pareció bien, lo tomamos y lo llevamos adelante. Fuimos adversarios con Martín Lousteau hace 4 años y ahora trabajamos juntos, para mí ha sido un gran aporte porque nos da visiones diferentes."



Acerca de su discurso duro de esta semana:



"Antes de esa charla estuve con Diego Santilli y me contó que al policía que estuvo en el episodio del obelisco le partieron el brazo en 3 partes, uno se pregunta con qué necesidad, el policía es un laburante también. Nosotros hemos tenido buen diálogo con las organizaciones sociales, hace mucho que ya no se habla del tema de piquetes, hace un año que no cortan el Metrobús que para nosotros es muy importante. Nosotros ordenamos y descomprimimos bastant e los cortes en la Ciudad a través del diálogo con las organizaciones, en esta situación termina un policía con el brazo quebrado, entré caliente a la charla."





Referido al frío y la opereta K de la que hablaron algunos:



"Yo no estoy de acuerdo con lo que se dijo de Juan Carr, Juan es un buen tipo, no creo que sea para nada motivado por la política, River tampoco, pero lo han usado políticamente, no hay dudas. La Ciudad tiene siempre lugar para pasar la noche, tienen que querer ir. Nosotros tenemos un organismo de estadísticas y censo en la Ciudad que nunca nadie cuestionó, no vamos a discutir números porque que haya uno solo en la calle es un problema. La estadística dice que la gente que duerme en la calle son 1.100, tenemos lugares en los paradores siempre para que vaya a dormir la gente, tenemos asistentes sociales que recorren la ciudad cada noche, a a lgunos los conocen por nombre, saben sus historias, van todas las noches para convencerlos de que vayan a los paradores. Hace 5 o 6 años que tenemos paradores de familia, no es cierto que se separan a las familias. Cada persona es una historia, hay gente con problemas psiquiátricos, algunos no se quieren ir para no perder el lugar, hay gente que no quiere avenirse a las pautas de los paradores."





Acerca de que cada vez hay más gente que alquila en la Ciudad:



"La gente que vive en la Ciudad es la misma hace 70 años. En Argentina empezó a haber en el 2016 o 2017 crédito hipotecario, con la crisis mundial se complicó, la solución es que haya crédito, uno de los mejores lo damos nosotros en el Banco Ciudad, se llama Primera Casa, mucha gente accede a la vivienda con ese créditos, el otro día se mudaron las primeras familias a la Villa Olímpica. También c omenzaron a mudarse al complejo nuevo de departamentos de Fraga, en Rodrigo Bueno ya hay más de 100 familias mudadas a departamentos nuevos, nunca se construyeron tantas viviendas como en este mandato, pero no alcanza. También el complejo de viviendas de la gente que vivía en la villa 31, ya se mudaron 80 familias. Nunca se construyó tanta vivienda social como ahora, estamos mudando a la gente que vive sobre el Riachuelo, el objetivo es que no quede nadie viviendo ahí. Ahí teníamos la gente del barrio 21-20, había 2500 familias, para el fin del mandato van a quedar 500, ya tenemos en proyectos mudar también a esas familias. Aún construyendo mucha vivienda la solución habitacional es el crédito."





Vecino de Caballito pregunta por baches en la calle:



"Mejoró mucho el tema de las calles en la Ciudad, el año pasado logramos una ley para sacar el e mpedrado de la Ciudad, que me digan dónde hay baches."





Sobre el empleo:



"La Ciudad viene haciendo un esfuerzo, la obra pública en la Ciudad ha generado más de 10.000 puestos de trabajo. En las obras de las villas hacemos un acuerdo con las empresas para que el 40% de los trabajadores sean vecinos de la zona. Terminamos unas obras y comenzamos otras, estamos lanzando el viaducto del Belgrano Sur y estamos estudiando el tema del Sarmiento, promovimos mucho el turismo en la Ciudad y eso también genera laburo. Estamos 18% arriba del año pasado en el primer cuatrimestre. El cambio es más realista y tenemos otra gran ventaja, el aumento de los vuelos."





Vecina pregunta por enfermería, instrumentadores y bioimagen fuera de la carrera hospitalaria:



"Nosotros, el año pasado hubo una ley donde se hicieron cambios en las carreras de los médicos, algun os sectores de la enfermería reclamaron una ley que tipifique su carrera, en febrero salió una ley donde se definió la carrera de enfermería."





Vecino de Devoto pregunta por el traslado de la cárcel:



"Es la primer pregunta que me hacen los vecinos cuando voy a Devoto, ya comenzó al obra en la cárcel de Marcos Paz, faltan dos años para terminarla, luego se mudan las 16000 personas que están en Devoto. Hicimos un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad para que nos de tierras en Marcos Paz, que depende del Servicio Penitenciario Federal. Nosotros construímos la cárcel, la Nación nos deja el terreno de la Ciudad donde está hoy la cárcel, con la venta de eso financiamos la construcción de la cárcel, eso significa que el proyecto a la ciudad le sale 0 peso. La mitad del predio donde está hoy la cárcel de Devoto se va a dej ar para espacio verde, la otra mitad se va a construír para financiar la carne, no puede superar la altura que hoy tiene la cárcel la nueva construcción. Es un golazo para el barrio, a la Ciudad no le sale nada."





Sobre por qué le fué mal a Macri:



"Hay cosas que fueron bien y hay cosas que están llevando más tiempo, hoy hay libertad de expresión, podés decir cualquier cosa y nadie te va a escrachar en 6 7 8, hoy se habla con la verdad en Argentina. Se avanzó mucho en cuestiones de fondo del país, se investiga a fondo la corrupción, hay mucha obra pública por todo el país, no solo en la Ciudad. También soy consciente de que hay gente a la que se le complica llegar a fin de mes, bajar la inflación ha llevado más tiempo de lo que se esperaba. Eso no se niega, pero no quita que se ha avanzado mucho. La democracia funciona much o mejor. Hay que avanzar más y más rápido en lo económico. Yo espero que tengamos un país más unido para mirar para adelante y construír un país."