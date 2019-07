Jorge Macri: "Si tus amigos son Irán y Venezuela es toda una definición"

Jorge Macri.mp3







Acerca del timbreo que está realizando:



"Nosotros estamos con timbreos habituales, como Intendente nos sirve para relevar inquietudes, reclamos, más allá de que no sea campaña hacemos timbreos de gestión, el de hoy también es timbreo de gestión, en las últimas dos semanas tal vez hacemos más timbreo de campaña. Hoy hacemos 4 zonas, Villa Martilli, Munro, Olivos y Florida."





Sobre la preocupación del vecino:



"Cuando hablan con el Intendente plantean cosas locales, cercanas, por suerte estamos bien en el vinculo con la gente, muchas veces agradecen algo nuevo que hicimos, muchas veces marca cuestiones de control de gestión, si pasó el barrendero y lo hizo bien, si llegó la pod a, es un ida y vuelta muy rápido, tenemos un número de interacción con el vecino, el 147, esa base de dato la usamos para los timbreos y dar algunas respuestas al vecino. Hace que el vecino sienta que el esfuerzo de avisarnos de algo sirve."





Acerca de la elección:



"Nosotros la vivimos como una elección muy importante, no sentimos que esté en juego la lista nuestra, está en juego una forma, un estilo de país y sociedad en el que queremos vivir y que es muy distinto a lo que representa la opción del kirchnerismo. Con Alfonsín también había una discusión de modelo de país, uno que venía con más prepotencia para llegar a poder por el poder y Alfonsín que pretendía algo mucho más institucional."





Referido a si la discusión es marxismo o capitalismo:



"Me preguntaron en u n programa de tele sobre los dichos de Pichetto sobre que Kicillof era marxista, yo dije que esperaba que se haya curado porque el mundo ya no discute esas cosas, hoy hay países comunistas que entienden que la lógica del mundo es capitalista como China. Si creemos que las recetas y soluciones del mundo de hoy son tan antiguas estamos en un problema. Hay que entender cuál es el modelo hoy para generar crecimiento y desarrollo, cuáles son los mejores amigos que se pueden tener en el mundo, si tus amigos son Irán y Venezuela es una definición, si tu modelo es Cuba tenemos un problema, al mundo le ha ido mejor que eso."





Acerca de cómo ve a Macri y a Vidal:



"Los veo bien, trabajando en equipo, eso ha sido una constante en estos 4 años y ese trabajo en equipo entre Nación y Provincia, que no tiene antecedentes, la Provincia siempre era rehén, siempre se peleaban:; hoy vemos q ue en 4 años la Provincia ha discutido su co-participación, recuperó el fondo del conurbano, eso no lo hizo ningún peronista en el pasado, se olvidaron de los bonaerenses, espero que este equipo continúe. Era más difícil ser Intendente cuando Nación y Provincia eran peronistas y se peleaban entre ellos."





Sobre que Vicente López fué reconocido como Municipio saludable:



"Fuimos reconocidos como el primer Municipio de la Provincia de Buenos Aires, hay 1200 Municipios inscriptos que evalúa la secretaria de salud de Nación, 19 quedaron clasificados como Municipios saludables, 1 solo de la Provincia de Buenos Aires, tiene que ver con la capacidad de atención, también el trabajo en prevención, todo el tema medio ambiental, educación en la prevención de adicciones y alimentación. Es una evaluación interesante, es bu eno tener este reconocimiento, pero esto continúa y yo quiero saber qué mejor voy a estar el año que viene."





Acerca de la crisis económica:



"Como Municipio ayudar y asistir con un foco puesto en la clase media, en los sectores vulnerables hay muchos mecanismos institucionales para ayudar, a la clase media es más difícil ayudarla, pusimos mucho foco para ayudarlos, este año entregamos subsidios a 6000 jubilados de la mínima, quitamos la tasa de actividad a la mitad de los comercios y PyME, mantuvimos la patente de los autos municipalizados al mismo precio que el año pasado. Estamos dando becas a 2500 chicos que van a escuelas parroquiales, los elige cada institución. Acabamos de anunciar 13000 becas al mérito en las escuelas públicas, elige cada institución."





Sobre cómo imagina el país en diciembre:



&quo t;Mucho mejor, creo que estamos logrando llegar con el mensaje, una inmensa mayoría de argentinos no quieren volver atrás, muchos no la están pasando bien, muchos están un poquito mejor, pero entienden que este esfuerzo vale la pena. El país va a poder crecer y sostener esta mejora que comenzó, hay transformaciones que son muy profundas."