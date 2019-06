José Luis Espert: "Este es un intento de proscripción light por parte del Gobierno"

José Luis Espert.mp3







"Ando con todas las ganas de seguir trabajando para que este proyecto sea cada vez más sólido. Vamos a estar con Luis Rosales en condiciones de competir, vamos a trabajar todo el día para que eso ocurra. Por el momento todo seguiría como está, por ahora es solo la salida de Alberto Asseff del Frente Despertar en una maniobra digna de la miseria de la vieja política, un intento del Gobierno de tratar que un candidato que está dentro de la ley sacarlo de la ley electoral para que no pueda competir, un intento de proscripción velado, esto le puede pasar a cualquiera. El Gobierno muestra que si vos amenazás su sustento electoral no tienen ninguna duda en hacer lo que sea necesario para que una persona no pueda competir. Lo primero por supuesto es la traici& oacute;n del Diputado Asseff."



"No hay un dueño del sello, legalmente faltan 15 horas para que esto termine, el que me unge como candidato a mí no es Asseff sino la convención nacional del partido Unir, la convención nacional debe dar de baja mi candidatura. Esta es una maniobra de Asseff con el gobierno. Lo más probable es que yo sea candidato a Presidente por el mismo frente que incluye el partido Unir. No sé qué pasó con Asseff, tengo sospechas pero no voy a contar eso porque son solo sospechas."