Julio Gutierres: "Los que traban todo es el Ministerio de Trabajo"

Rodriguez.mp3







"El sindicato está intervenido desde el 2016 por irregularidades en la administración y la convocatoria a elecciones. El 14 de enero se realizaron las elecciones, todavía el Ministerio de Trabajo no certifica las autoridades ni continúa con la intervención. La Justicia ordenó al Ministerio que genere este proceso de normalización y haga elecciones, el 8 de octubre se eligió la junta electoral, estaba todo el Ministerio en pleno en la asamblea, se desarrolló la elección y 7 días antes del comicio el Ministerio cambia el interventor, el nuevo intenta anular las elecciones, no lo puede hacer, solo la Justicia puede anular las elecciones, la autoridad es la junta electoral que se eligió ese día en asamblea.& quot;



"Los que traban todo es el Ministerio de Trabajo, ellos mismos certificaron la elección de la junta electoral, lo certificaron ellos con escribano y lo certificamos nosotros con el nuestro, todos estuvimos de acuerdo. La Justicia está trabajando porque hay una denuncia de asociación ilícita sobre el titular anterior, se lo denunció a Triaca por querer quedarse con el gremio de forma irregular. Espero que esto sea una cuestión administrativa y no una política del Gobierno. Son 150.000 los trabajadores afectados por este problema. No podemos abrir negociación paritaria. Somos los que menos cobramos, no tenemos cobertura sindical ni cobertura de salud, tenemos el gremio intervenido pero con una comisión electa."