Consumo.mp3







Sobre el consumo:



"Es el tercer año que el consumo nos ha presentado un retroceso, 2016 fué el más fuerte, ahora terminamos en 1,5 negativo. Se ha desacelerado la baja pero es a considerar porque son tres años consecutivos que sucede lo mismo. Esto se refiere a consumo masivo, productos empaquetados, no incluye frescos. Nosotros hicimos un análisis de los últimos 22 años y encontramos que en 2013 y 2015 se presentaron los mejores años. Casualmente eran años electorales. En el 2015 el resultado positivo se dió hasta el mes 7, desde el mes 8 cae el consumo."





Acerca de por qué en esos dos años mejoró el consumo:



"La política monetaria, el manejo de dinero, estos dos años fu eron años de elecciones, la mejor manera de mejorar el humor popular es dando recursos para que la gente consuma. El 87% del consumo lo hacen hogares con menores ingresos, hogares que ganan menos de $31.000. La explicación más sencilla viene de la mano de cómo es la curva e inflación versus la curva de ingresos, cuando el salario está por encima se incrementa el consumo porque la capacidad de ahorro la gente la aplica al consumo masivo."





Referido a que hay productos que sufren más que otros la caída del consumo:



"El único sector que en el acumulado actual terminó en positivo es bebidas con alcohol, viene de la mano de la categoría cerveza. Este año fué muy positivo porque viene de un mal año. En los últimos dos o tres años hubo un crecimiento en cantidad de presentaciones y tipos, una moda nueva. La cerveza le ganó a toda s las bebidas alcohólicas, el vino es el que más siente el impacto. Un vino aceptable cuesta entre $200 y $300, una cerveza premium cuesta $100. La gente más joven se ha volcado a la cerveza. Precios Cuidados es muy usado por la gente, es con productos de marca, tiene una salida importante. Perecederos congelados terminó en positivo, viene de la mano de productos congelados, la gente ha encontrado marcas propias o segundas marcas."





Acerca de las promociones en supermercados:



"Es realmente bueno. Hicimos un análisis de esas promociones, el ahorro es genuino, no quita que en algunos casos suceda que no es buena, pero es en menor medida, los ahorros son reales y las promociones también."