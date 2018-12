Sobre la evolución de la comida navideña:



"Yo no he festejado Navidad nunca en mi vida, no tengo la tradición familiar y se comía lo que se comía esa noche, uno debe comer lo que tiene ganas de comer y nada más. Me ha tocado trabajar muchas Navidades y Años Nuevo y he preparado muchos menús especiales. Las comidas de Navidad suelen ser muy pesadas. Si alguien quiere una comida navideña hay que respetar ciertas tradiciones como los turrones. Si a mí me piden una comida navideña no pienso en la Navidad sino en hacer una buena comida. No elegiría el lechón frío o el pionono o el vitel toné."