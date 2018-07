Repasá las frases más importantes de la nota:





Acerca de si trabaja los sábados:



"Habitualmente los sábados tengo actividad hasta el mediodía, el día para dormir es el domingo si me deja mi beba."





Sobre su enojo con el nuevo decreto sobre asignaciones:



"Hay un sistema en donde, aparte del sueldo, cada trabajador, cobra asignaciones familiares, en su momento se establecieron regiones en base a zonas más o menos favorables para alentar el trabajo en blanco, en lugares como el norte de la Provincia, límite con Bolivia, se genera una asignación especial, igual que en la patagonia, la asignación que se cobra por hijo tiene un monto diferente si el trabajo es en la Capital de la Provincia o en la Ciudad, este decreto elimina esta diferencia.



"Cuesta tanto generar un puesto de trabajo registrado y estable en determinados puntos que cuando uno ve estas cosas no se puede especular con política, creo que tiene que ver con desconocimiento. A mí me llama mucho la atención porque la lógica indica hacer todo lo contrario, la gran pelea es sacar de la informalidad a la gente por la cuestión económica, tenemos muchos trabajo en negro, y por lo que significa el trabajo en negro en términos sociales y de seguridad. Este tipo de cosas van en el sentido contrario."





Sobre si ésto lo aleja del Gobierno:



"Yo voy a seguir ayudando al Gobierno pero mi prioridad es gobernar la Provincia de Salta, debo defender mi primer núcleo de pertenencia. Esto no lo comparto, sí creo que hay que reducir el déficit pero si eso se va a hacer generando la centralización cada vez mayor de la Argentina va a ser pero el remedio que la enfermedad."





Referido al peronismo:



"Yo apuesto a que el peronismo integre a muchos otros sectores de la sociedad. Segundo me parece que hay que ir a una profunda renovación, no solo de dirigentes, sino también de prá ;cticas políticas. Yo quiero una institucionalidad más fuerte donde las personas sean menos importantes que la institución."