Acerca del año que se inicia desde lo económico:



"El término de año, el arrastre para el año que viene, queda muy bajo,queda en 8% o 10%, es mucho lo que hay que levantar, a nosotros un modelo matemático nos da que la actividad en el año va a crecer 1%. Hay que ver cada trimestre, el primero va a dar muy mal, estaríamos en el piso de la crisis, con la cosecha gruesa mejora en el interior, en la Ciudad se va a notar en el tercer trimestre, coincidente con las elecciones, hay que ver si se nota fuerte o poco. La mayoría de los economistas, incluso el Ministerio de Dujovne y el FMI tienen números negativos para todo el año, para nosotros no, nos da mejor."





Sobre los aumentos de transporte y servicios con salarios viejos:



"Genera más inflación y menos actividad porque la gente gana lo mismo, no aumentaron los sueldos, si tiene que pagar más por los servicios deja de consumir otra cosa, eso se va a notar mucho en el primer trimestre, el segundo va a ser mejor, en el tercero se va a normalizar un poco más el tema de aumentos de servicios. La Nación pasó los subsidios a la Provincia, María Eugenia Vidal va a tener que pagar 20.000 millones que no tiene de dónde sacar, lo va a tener que sacar de impuestos. La presión tributaria va a ser muy alta, hay muchos impuestos."





Referido a Brasil y sus cambios:



"Si los otros se deciden a hacer ésto son gente preparada, Bolsonaro piensa en la macroeconomía hace 5 años, tiene todo previsto lo que va a hacer, lo va a hacer de entrada y se va a notar la diferencia, eso va a afectar a las inversiones, cuando hay bajos impuestos llegan l a inversiones, acá cada año nos encontramos con nuevos impuestos y retenciones. Con un gasto público tan alto es difícil lograr un equilibrio impositivo en el país."



"Hay que plantear estas cosas, no para molestar, sino para que lo tomen en cuenta en la toma de decisiones, es necesario regularizan el tema impositivo. Hay que resolver las cosas que le sirven al país, no las que les convienen a ellos. Los ajustes que hubo no fueron para bajar el gasto sino para aumentar impuestos y mantener el gasto, eso no sirve, deben sacarse esa idea de la cabeza."



"El aumento de la actividad económica en Brasil es un aumento del 50% para la industria en Argentina, ahora vendría bien porque estamos en una fuerte recesión por la tasa de interés tan alta que no tiene en cuenta ningún sector y ninguna inversión. También vamos a tener una buena cosecha y tenemos Va ca Muerta que ya exporta gas a Chile, la perspectiva para Argentina, si bien arranca muy mal en el 2019, es que haya recuperación."





Sobre el bolsillo de la gente:



"Desde marzo va a haber aumentos salariales, van a ser importantes, la inflación va a bajar, eso va a dar como resultado una mejora del salario desde mayo o junio, una situación un poco más holgada para muchos. Para octubre, cuando tenemos que votar, la gente va a estar mejor, eso es lo que quiere el PRO, son un partido para las elecciones, no para gestionar el país. Luego veremos qué propuestas tienen, sin propuestas no hay país que avance. Necesitamos una definición sobre qué país queremos, hacia dónde vamos. Eso hace que el esfuerzo tenga un sentido."





Referido al dólar en el 2019:



"Hay que tener un objetivo de precios, en el año la inflación va a ser 25% o 26%, el tipo de cambio debería aumentar igual. Eso influye 13% en la inflación, el resto tiene que ver con los aumentos de servicios y transporte. Pensamos que el salario va a mejorar este año, sobre todo para el momento de las elecciones. El problema es qué vamos a hacer con los impuestos y el gasto público en el 2020."