Marco Lavagna: "Acá hay que revertir la lógica de cómo se toman decisiones"

Marco Lavagna.mp3







Acerca del encuentro de ayer:



"Nos juntamos ayer gente de varias partes del país, la idea era poner más claro cuál es el mensaje que estamos dando, tratar de que se entienda el momento que se está viviendo, la parte encuestas y la polarización, luego los que estábamos allí muchos decían que hay mucha gente que no quiere ni un extremo ni el otro y que no saben a quién vana votar, eso es lo que nosotros queremos representar. Nos hubiera gustado que el espacio hubiera sido más grande pero se mantuvieron aquellos que desde el inicio mantuvieron la coherencia."



"Tanto años de esta famosa grieta, de la que venimos discutiendo hace 3 o 4 elecciones le ha hecho mucho daño a la Argentina, ha ido crispando a toda la sociedad, l a sociedad está crispada, frustrada, hay que salir de eso de acá en adelante, no vamos a corregir el rumbo si no cambiamos de actitud y comenzamos a tener otro tipo de diálogo."



"En el ballotage vamos a votar a Roberto Lavagna y Urtubey, vamos a trabajar para que Roberto Lavagna llegue al ballotage, es hora de comenzar a cambiar, pasamos por los dos modelos de Gobierno y estamos cada vez pero, hay que darle la oportunidad a los que alguna vez pudieron sacar el país adelante, darle la oportunidad a la experiencia y al futuro que es lo que representan mi padre y Juan Manuel."





Sobre si el dólar está contenido:



"Sí, el Gobierno lo que viene haciendo es una política económica de parches, da la impresión de que todo estaría un poquito mejor, pero es artificial, el problema es el día después, cómo se sale de la artificialidad, t asas muy altas, todo el tiempo pidiendo dólares afuera, ahora vendiendo dólar futuro que tanto se criticó. No importa a cuánto está e dólar sino toda la política económica. Si todo está contenido artificialmente hasta las elecciones nadie piensa en el día después, una bola que cada vez se hace más grande, cuando explote va a explotar fuerte como sucedió con las Lebac."



"Acá hay que revertir la lógica de cómo se toman decisiones, hay que empezar a pensar en una economía de crecimiento y no de ajuste, hay que recuperar el poder adquisitivo de la gente, eso es lo más importante dentro de las primeras medidas; bajar el IVA de la canasta básica para contener los precios, crear un consejo económico y social para hacer acuerdos mínimos, no es una medida mágica, son muchas cosas con una lógica de una econ omía que se expande y no que cada vez se achique más."