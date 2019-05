Martín Lousteau: "La grieta es un verdadero desastre"

Sobre si estamos debajo del agua:



"El libro juega con dos cosas, los argentinos nos sentimos con el agua, y con la idea de un escritor que tenía que hablar con chicos en una escuela o universidad americana y comenzó contando una anécdota de dos peces. Hay cosas que las vemos pero a fuerza de costumbre no las percibimos."





Acerca de cómo se sale de abajo del agua:



"Cuando uno mira los puntos del acuerdo es difícil no suscribirlo, son enunciados generales que en otro país no estarían en discusión, una vez que enunciadas las cosas tenés que definir cómo llevarlas a cabo; habla de bajar la presión tributaria, estamos en déficit, eso significa que hay que gastar menos, para gastar menos hay que definir qué cosas son prioritarias y cuales no. Es evidente que cuando tenés más gasto, hoy tenemos 3 veces más gasto que hace 25 años, deberíamos recibir tres veces más de educación, de salud, de jubilaciones, eso significa que parte del dinero se está escurriendo, tiene que ver con la mala prioridad, no es un delito como la corrupción, pero también es una inmoralidad pagar en pavadas. Más que firmar los puntos hay que discutir cómo se llevan a cabo en el tiempo, para eso se necesita diálogo y diagnóstico."



"Escribir un libro es siempre una doble sensación, una tarea árdua, una satisfacción, al poner por escrito las cosas permitís que se genere un debate, yo le envié el libro se lo envié a referentes políticos de diferentes espacios para decir que que ahí hay un diagnóstico, a partir d e ahí podemos discutir si hay algo que podemos abordar colectivamente."





Sobre si el acuerdo no debería incluír terminar con la grieta:



"La grieta es un desastre, es la creencia mágica de que los problemas de Argentina los generó el otro lado. Tuvimos todo tipo de gobiernos y Argentina es uno de los países que menos creció en el mundo en los últimos 50 años, no funciona bien. Nosotros tenemos que ser capaces de compartir diagnósticos y abordar colectivamente la discusión sobre las prioridades para gastar. Tenemos que discutir qué hacemos para administrar lo colectivo, el estado."



"Tanto el kirchnerismo, ellos un poco menos, como el macrismo dicen que la grieta está en la gente, pero la incentivan mucho, se montan en la grieta para seguir existiendo como espacio político y tener relevancia electoral. Si te digo que la clase política se pone de acuerdo para ordenar el Estado que viene desordenando hace 50 años, eso te cambia, de la grieta salimos cuando admitimos que el otro siempre tiene razón en algo, por eso tiene una representación política importante. El cambio cultural no se genera por espontaneidad ni por recomendarlo, los cambios culturales se generan desde el desarrollo y el acuerdo político para generar ese desarrollo. Tenemos que hablar ente todos para entender por dónde salir, eso no significa estar en el espacio del otro, las ideas no son un virus, no se contagian si no querés."





Referido a si puede haber acuerdo en un contexto de campaña electoral:



"El kirchnerismo no acuerda con los puntos porque en principio son títulos. Traen este acuerdo ¿Para qué? Para generar certidumbre y tranquilidad, luego hay que bajar al cómo. No queremos inflación pero h ay que discutir cómo porque la perspectiva de cada lado es diferente. Lo importante no es firmar el documento sino ponernos de acuerdo en cómo hacerlo."



"Lo primero que vale la pena es ser capaces todos d sentarnos a discutir, el listado para firmar, el decálogo, usémoslo como excusa para sentarnos a discutir cómo bajamos la inflación. La política tiene que priorizar. Nos tenemos que poner de acuerdo en qué cosas no son prioridad para que otras cosas lo sean. Están pasando cosas desde hace un tiempo que parecían imposibles. Todavía hay margen,para hacer cosas porque el margen lo genera la gente. Cornejo resolvió una herencia complicada en lo económico en su provincia, hoy no tiene déficit; lo hacen con una coalisión más amplia que Cambiemos a nivel nacional. Se necesita una alianza que sea superadora de Cambiemos. La potencia electoral no se log ra eligiendo lo mismo que hay ahora, se necesita algo más grande, trabajo en eso. El Gobierno por un lado, el ala comunicacional, manifiesta que no, pero incitan a la firma de acuerdos. Hay que sentarse a discutir si nos podemos poner de acuerdo en algunos puntos, no en objetivos. Si el Gobierno está dispuesto a convocar eso puede terminar en una manifestación electoral."





Sobre si votaría a Macri o a Cristina:



"Yo peleo para que no exista esta opción, Te desafío a que encuentres algún país donde vayan a elección el presidente actual contra el ex Presidente inmediato anterior. Solo se pueden presentar dos Presidentes si a los dos les fué mal. El argentino está frustrado por tener que elegir entre Macri y Cristina. No caímos en la cuenta de cuando arranquen 4 años más y son lo mismo que acabamos d vivir, yo quiero crear algo distinto."





Sobre su nuevo libro:



"Lo presentamos mañana en la Sala Borges de la Feria del Libro."