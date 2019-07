Matías Lammens: "El Gobierno nos impulsa todo el tiempo a la grieta"

Lammens.mp3







Acerca de su candidatura:



"Tengo una nena de 4 años y a partir de las 7 suelo estar despierto, ella viene a despertarme."



"Creo que yo siempre tuve vocación política pero nunca sentí la necesidad de participar como ahora, lo que se va a poner en juego en octubre más allá de la Ciudad es el modelo de país, creo que la gente la está pasando mal, los datos económicos son preocupantes, los datos de pobreza son más preocupantes ahí. Para mí sería más cómodo quedarme en mi casa mirando por la tele el devenir de los hechos, pero uno tiene un compromiso que debe asumir, la única forma de cambiar la realidad es a través de la política , por eso tomé la decisión de ser candidato a jefe de gobierno y formar parte de un espacio plural, amplio. Yo tenía un desacuerdo con la grieta, nunca entré en eso, la actitud de CFK de elegir a Alberto Fernández, un tipo que la criticó mucho, fué un gesto de apertura bien recibido por muchos sectores. Es importante armar un espacio en donde nos una el proyecto de país para los próximos años."



"Yo veo una sociedad a la que la empujan a la grieta, celebro el gesto de Cristina porque es sin grieta, tenía caudal electoral pero dió un paso al costado y armó un espacio mucho más amplio. Hoy el protagonista central es Alberto Fernández y va a gobernar él, incluso tiene buena relación con sectores con los que Cristina tuvo muchos enfrentamientos. El Gobierno nos impulsa todo el tiempo a la grieta, eso no me parece bien, además comienzan con los temas personales, no se habla de futuro sino de temas personales, nada bueno puede salir de eso."





Referido a la campaña en la Ciudad:



"Nosotros tenemos que empezar a dar lugar a las nuevas generaciones, a mí no me gusta cómo se hace política hoy en Argentina. Yo tengo buena relación personal con Rodríguez Larreta pero estoy del otro lado en algunas cuestiones, para mí la indiferencia ante el frío en la Ciudad no es aceptable. Falta de sensibilidad y diferencia en las prioridades, para mí la prioridad es la educación, la salud, el desempleo, hay 17% de desempleo en el sur de la Ciudad, no se interviene en vivienda y hay un 30% de inquilinos en la Ciudad. La discusión que estamos dando es estructural, no tiene que ver con el paseo del bajo. La Ciudad debe abandonar la política municipalista y comenzar con políticas de estado."