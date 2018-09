"Me preocupa la situación social de la gente"

N74280255.mp3

Acerca de que hace 17 años está con Macri:"Empezamos con el partido que al principio era Compromiso con el Cambio, hasta hoy. Lo veo más tranquilo esta semana. Esto de la corrida debería firmarse con el acuerdo con el FMI, ahora hay que trabajar para generar empleo. Estamos en récord de trabajadores de la construcción en obras de la Ciudad, la Ciudad colabora desde ahí.""Hoy por lo menos está la sensación de que la cosa se puede a quitar y que se puede empezar a desarrollar la economía que hasta el primer trimestre de este año venía bien, luego vino el zimbronazo de la sequía. Ahora la perspectiva para el capo es muy buena. Eso da optimismo para lo que viene. También el t urismo,los que vienen de afuera y los que no se van para afuera y veranean acá, tenés el tipo de cambio que favorece y el aumento de los vuelos."Sobre qué falló que hubo tantas promesas de campaña que no se cumplieron:"Hubo una combinación de cosas que Mauricio explicó, problema externo innegable, Trump que sube la tasa todos los días, problemas que no se disiparon todavía, la sequía más grande en 50 años, problemas e coordinación, no ser más contundentes y dramáticos con el diagnóstico inicial pero no se podía decir que el país estaba quebrado si queríamos que viniera gente a invertir."Referido a la foto de Dujovne con Lagarde en el Consulado argentino y Caputo renunciando:"Yo siento que la cosa hoy está encaminada, el tema del presidente del BCRA es un tema personal. Ya estaba para irse. Lo conozco mucho, es muy capaz, hizo un trabajo muy bueno en un momento muy difícil de a Argentina. Vino manejando el diálogo con el FMI todo este tiempo. El desgaste del tipo que se bancó esos meses, el nivel de tensión con el dólar fué impresionante. Es un momento en que nadie le presta a nadie el FMI nos presta, es una alternativa, y nos presta mucho. Además hay un plus para la cuestión social."Acerca de que van a dejar un país endeudado:"El país ya estaba endeudado, cuando vos tenés un déficit de 5 puntos del PBI como el que agarró Mauricio cuando asumió eso supone deuda, no hay otra forma de verlo. Con 5 puntos solo queda un ajuste brutal o conseguir quien te preste, encontramos quien nos preste."Sobre la situación social:"Me preocupa la situación social de la gente, al primero al que le preocupa es a Mauricio, nos ocupa e realidad, por eso es importante al obra pública porque eso genera mucho laburo, el turismo también genera mucho laburo. En principio no va a bajar la obra pública porque las PPP van a compensar la baja del presupuesto para obras. Ninguna de las obras iniciadas tiene el más remoto cuestionamiento, todas se van a terminar. En las obras de la Ciudad se trabaja 24 por 24 y los 7 días de la semana, incluso hoy que llueve."Referido a la situación de Aldo Roggio o Betnaza que terminaron complicados en un escándalo de corrupción:"Eran impensadas muchas cosas, era impensado que un Gobierno a dos años de que se fué esté cuestionado por actos de corrupción, un Vicepresidente preso, es parte del cambio que se está dado, un Gobierno que respeta la independencia de la Justicia para que investigue, incluso casos que han tocado al Gobierno, es un cambio enorme en Argentina y muy sano. Con este Gobierno estas investigaciones se dan a fondo, con todo sobre la mesa, con la ley del arrepentido. Propuso dos miembros de la Corte a los que no había visto nunca."Sobre los JJOO:"Es la primera vez en la historia que Argentina organiza un JJOO, 204 países participan,la ceremonia es el sábado que viene. Por primera vez en la historia la ceremonia va a ser en la calle, abierta y gratuita, nos aprobó el Comité O límpico Internacional. Al día siguiente comienzan los juegos, la mayoría se hacen en el Parque Olímpico de Soldati, al lado de la Villa Olímpica. Gran oportunidad para mostrar nuestro país."Referido a si quiere ser Presidente en un futuro:"Yo tengo toda la energía puesta en el enorme trabajo que tengo en la Ciudad, hoy no pienso en otra cosa. Tenemos la obra del Vega para las inundaciones, algo que no se ve, todo ésto lleva mucho trabajo."