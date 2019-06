Miguel Ángel Pichetto: "Lo que se discute en esta elección es qué rumbo toma Argentina"

Pichetto.mp3







Acerca del acuerdo con la UE:



"Lo veo áltamente positivo, no es solo un acuerdo de Argentina sino del bloque del Mercosur, es una integración bloque a bloque que abre un mercado más grande, por primera vez Europa se abre al mercado agropecuario, siempre hubo resistencia al ingreso de carne y productos que Argentina produce, en el sector industrial hay un proceso de gradualismo, hay que mirar detenidamente el acuerdo para que los sectores puedan adecuarse. Me parece clave en un momento donde la UE estaba a punto de cambiar los representantes, el ingreso de la derecha, por fin el acuerdo se firma. Ante la situación entre EEUU y China me pareció inteligente que se haya avanzado entre Europa y el Mercosur."



"Hay un marco de grad ualismo para la industria, eso surge del informe, ese sector tiene que tener medidas que tiendan a protegerlo y adecuarlo desde el Gobierno. Los países cerrados como Venezuela no tienen destino. Evo Morales es más inteligente que Kicillof que dijo que este acuerdo es una tragedia, es de izquierda pero no es tonto Evo Morales (Lectura de un twitt de Evo Morales) Hay algunas posiciones que tienen más que ver con los electoral y desconocen la tarea que hizo el Gobierno anterior, los Gobiernos argentinos negociaron durante 20 años, pero estamos en esta etapa donde todo tiene que estar enfrentado, pero desde el punto de vista de los intereses argentinos, la posibilidad de otros acuerdos con Canadá y Corea que ya están en marcha, este acuerdo da institucionalidad. Es preocupante cuando una persona que quiere gobernar la Provincia como Kicillof le apunta a los sectores más beneficiados con este acuerdo que son los sectores agrí colas y ganaderos de la Provincia de Buenos Aires."



"Es interesante para entender cómo hay que votar, qué está en juego en esta elección."





Sobre los desafíos que plantea el acuerdo:



"Uno de los sectores que hay que defender y mejorar competitividad es el sector automotriz, el desafío es enorme y hay que hacerlo en los próximos 4 años, que Argentina pueda generar empleo, pueda crecer, vender y generar dólares, solo se genera dólares exportando. Las nuevas tecnologías informáticas pueden llegar a importar por mucho millones de dólares, ya lo hace por 7000 millones con la nueva ley. Los desafíos va a haber que asumirlos. Es lo que se discute en este proceso electoral el rumbo que toma Argentina, quedar aislados o ser un país moderno que crezca."







referido a Kicillof:



"No tengo problemas personales con kicillof, no va a ganar porque el gobierno provincial está haciendo una buena tarea, María Eugenia Vidal va a llegar al triunfo. En este tipo de definiciones se ven los dirigentes, cuando se hace un análisis ligero y no se reconoce lo que hizo su propio Gobierno, en el 2014 CFK se juntó con el Presidente francés para avanzar en este acuerdo, la declaración del candidato a Presidente tampoco fué afortunada, ni la de Pino."





Acerca de si intentó proscribir a Espert:



"De ninguna manera, una estupidez que se dice en las redes y en los medios, yo ayudé a sumar a Asseff, un hombre importante que se sumó a Juntos por el Cambio con su partido, lo ha decidido él libremente, me vino a ver a mí al Senado porque me conoce, lo conozco hace mucho tiempo y ha estado vinculado con el peronismo. Hacer política se hace con un partido pol&ia cute;tico, no con un club o una ONG, no se puede trasladar al otro la torpeza política de no tener partido político, lo consiguió y ahora participa, lo homologaron, me parece bien que Espert participe. Yo creo en la participación plena en el sistema democrático, consiguió un partido y me parece bien que participe."





Sobre su situación personal:



"Es la tarea que hice toda mi vida, he sido candidato muchas veces, no tuve la suerte de llegar."



El conductor repasa el curriculum del entrevistado.



"Trabajaba con todo, también la temática laboral porque la minería generaba muchos conflictos laborales. También trabajé en lo penal, estuve casi 15 años trabajando como abogado."





Sobre qué es ser peronista hoy:



"Ser peronista es tener una mirada democrática, republicana, moderad a, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, la necesidad de una unidad nacional, no tener una oposición con la posición de romper todo, mirada de colaboración democrática. Yo creo que Perón estaría acompañando este proceso, era un hombre inteligente, no era un hombre que atrasaba, tenía una mirada moderna. Creía en la necesidad de que los argentinos se reencuentren, superar el pasado y mirar hacia adelante."