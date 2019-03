Miguel Lifschitz: "Tenemos que construir un país predecible"

Lifschitz.mp3







Acerca de cómo definiría a la Argentina:



"Impredecible me gusta, inviable no, al contrario, creo que Argentina tiene una gran viabilidad pero es impredecible porque es difícil anticipar el destino político, el escenario de los próximos meses, del año que viene, el escenario económico, ese es uno de los problemas de Argentina, tenemos que construír un país predecible que pueda tener un rumbo en lo económico y en lo político."





Sobre cuándo Argentina se convirtió en impredecible:



"Ayer en algún medio daban la información sobre la inflación del mundo y en dos meses tuvimos más inflación que en 160 países del mundo en un año, eso habla de la fr agilidad de la economía del país, eso es un tema determinante, lo que no hemos logrado, el desafío pendiente de la política es encontrar un modelo que sea sustentable en el tiempo, que permita estabilizar las variables macroeconómicas, cosa que han logrado todos los países de Latinoamérica menos Venezuela, lograr un crecimiento, lograr tasas convenientes para el sector productivo, eso debería ser la base para construír un modelo de desarrollo con inclusión, que contenga a las economías regionales, que apuesta a a expansión de las fuerzas económicas, a generar empleo y actividad económica, hoy pareciera que el único objetivo del plan económico es el déficit fiscal 0, la recesión de la economía para contener el dólar."





Referido a por qué no logramos estabilidad:



"Creo que ha faltado esa visión de desarrollo, esa visión de la economía, una visión muy vinculada a la política. Para lograr un proceso de esas características se necesita un marco de acuerdos políticos y sociales, eso es lo que ha faltado en Argentina donde cada Presidente o tipo de Gobierno que llega intenta imponer una idea a contramano del consenso político necesario para garantizar que eso tenga continuidad en el tiempo., Si queremos salir de la crisis económica en la que estamos tenemos que sentar a todos los actores políticos y económicos y acordar una serie de puntos de partida en un escenario de concertación."





Acerca de que la grieta es un problema:



"Absolutamente. La grieta, la polarización extrema, puede servir eventualmente para ganar una elección, pero es contraproducente para construir un proyecto de gobernabilidad de la Argentina y políticas de largo p lazo."





Acerca de si cree como Tinelli que Macri y Cristina son dos caras de la misma moneda:



"En alguna medida sí aunque representan cosas distintas, usan la misma herramienta de la política y no es la más recomendable, los buenos períodos de Gobierno no han surgido de esa manera sino de momentos de gran consenso sobre un proyecto, la política es fundamentalmente acuerdo y diálogo, no disputa permanente."





Sobre si Lavagna es el hombre:



"Probablemente no sea el único, no hay que endiosar a nadie, ni pensar que hay un solo salvador, en esta coyuntura el doctor Roberto Lavagna aparece como un dirigente con muchos atributos que harían más fácil encarar un proceso como el que yo planteo. Es un hombre de diálogo, puede representar la figura necesaria para este momento de la Argentina, para una transición que nos saque de la incertidumbre."