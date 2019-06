Néstor Grandinetti: "Entiendo que este es el camino que tenemos que recorrer"

Sobre cómo ve a Macri:



"Hace bastante que no lo veo personalmente, lo ví hace unos meses y lo ví bien, como siempre, entusiasmado, encarando los temas, hablamos de cuestiones de la gestión, de cómo son las cosas el conurbano, no lo noté distinto a como lo veo habitualmente pero no lo veo tan seguido."





Acerca de la economía:



"Veo que lentamente vamos a estar saliendo en la crisis en la que estamos sumidos hace muchos años, estando siempre atentos a las cuestiones mundiales, hoy el mundo está complicado, cuando el viento sopla fuerte a nivel internacional, a nosotros nos afecta más. Hoy la situación económica va hacia una salida, hay que reconocer que hay gente que no la está pasando bien, ahí los Inte ndentes tenemos que estar atentos para apoyar a los que no la pasan bien."



"Entiendo que este es el camino que tenemos que recorrer, el déficit fiscal crónico, nadie tiene dudas de que no se puede seguir viviendo así, para salir de eso la receta es la que se está encarando, el camino es éste, las dificultades que tenemos son consecuencia de la aplicación de medidas para salir de una crisis que lleva muchos años, que es estructural."





Sobre la candidatura de Macri:



"No veo el plan V. la veo seguido a la Gobernadora y ella está focalizada, todos trabajamos para la renovación de su mandato. Eso no implica que no tenemos que abrir, los que compartan que este es el camino, que compartan nuestros valores, bienvenidos, no importa de dónde vienen, bienvenidos y a laburar juntos para este camino."





Referido al espacio Cambiemos:



"Siendo un espacio pol& iacute;tico relativamente nuevo Cambiemos obviamente tiene movimientos internos de crecimiento, el radicalismo tiene una forma de dirimir sus cuestiones en el juego de la democracia, así ha resuelto quedarse dentro de Cambiemos. En Lanús estamos trabajando muy bien, ellos tuvieron su interna y el espacio que ganó trabaja codo a codo con nosotros. El candidato a Vice es un tema que debe decidir el Presidente, un decisión muy íntima de él, no hay que presionarlo para nada. No debe resolverse colegiadamente, el Presidente debe escucharnos a todo peor la decisión la tiene que tomar él. El radicalismo, como es lógico, desea ocupar espacios, seguro el Presidente los escuchará pero la decisión es de él."





Sobre si se arrepiente de haber dejado la Ciudad y asumir la Intendencia de Lanús:



"Estoy muy contento, es trabajosos, tomamos un municipio en estado calamitoso peo r cumplimos con lo que nos trazamos, tenemos el 90% del Municipio con luz led, 1600 cuadras en el programa de bacheo, faltan otras tantas, el puente sobre el Riachuelo, la red AMBA de salud para atención primaria, muchas cosas hemos hecho. Nos merecemos un distrito mejor y lo podemos tener aunque todavía falta mucho."