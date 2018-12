"Neustadt fue un operador político e ideológico del menemismo"

"A través de Bernardo Neustadt, siguiendo su vida y tratando de contar lo que no se veía en la tele, se va entrelazando la historia desde e inicio del peronismo hasta su final en el 2007. Yo la historia la publiqué en 1993, la primera versión. Neustadt se volvió loco al salir el libre, enojadísimo conmigo, lo trataba como un hombre de grandezas y oscuridades flaquezas y fortalezas, eso para él era muy grave. Llamó muchos periodistas y dueños de medios les dijo, desde el poder inmenso que tenía, tenía poder absoluto, y todos le hicieron caso, nadie me hizo una nota ni salieron reseñas en ningún lado, fué un libro casi invisible. Él me fué contando un montón de cosas, encontré cosas sorprendentes, él se enojó mucho porque tenía cosas que ocultar creía él como que había sido militante peronista y miembro del consejo directivo. Su vida está entrelazada a la de Perón, a la Alfonsín, a la de Videla, de Massera. Muchos los veíamos para odiarlo y a la vez un periodista extraordinario que inventó todo en el mundo audiovisual y del periodismo político."



"Este libro fué silenciado y eso me generó mucha frustración, seguí con otros y no lo abrí más, ni lo consideré parte de mi obra, ni siquiera estaba digitalizado. Mi editor lo volvió a leer ahora y me dijo que es un libro sobre la historia política, sobre toda una era política, no sobre Bernardo, instinto de editor. Al reelerlo me d&iac ute; cuenta que lo hice como una novela pero sin ficción. Hice una investigación para escribir un largo epílogo 25 años después. Ahí cuento qué pasó finalmente con su vida."



"Si duda estaría contra el kirchnerismo y lo estaría corriendo por derecha a Macri."



"Lo más sorprendente de este libro es que 25 años después nadie lo leyó y ahora todos me llaman para decirme que es un libro que refleja su época. Es la historia de un hombre sin límite de ambición. Luego entra en una decadencia muy dura. La caída del menemismo se lo lleva a Bernardo al fondo del mal. Él fué un operador político e ideológico del menemismo, quedó la idea de que se había pegado demasiado a Menem pero con el tiempo me di cuenta que no era tan así. En el 83 era un Gómez Fuente pero m&aacut e;s importante y no tuvo la misma suerte, Bernardo tuvo una gran creatividad y una gran batalla contra la opinión pública y dió vuelta la situación."



El entrevistado cuenta por qué escribe.





Sobre cómo ve a la Argentina hoy:



"Veo a la Argentina es un momento muy difícil. La crisis silenciosa que no vimos en el 2015 finalmente se vió ahora, parte de la sociedad tiene bronca, frustración, reparte culpas, y también reza para no volver a tener un mal tiempo, que Argentina salga de este desfiladero y pueda progresar.La Argentina necesita que por primera vez un Gobierno no peronista termine en tiempo y forma.Se necesita que el peronismo se redefina a sí mismo. Hay un grupo que quiere ser parte del antisistema con CFK a la cabeza, hay otro grupo que decidió que debían votar el presupuesto no por el Gobierno sino por los argentinos."