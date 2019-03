Impuestos.mp3







Sobre la reforma tributaria:



"Es una materia pendiente todavía, hubo un intento que quedó a medias, algunas cosas se modificaron pero no tan profundamente como lo requiere la sociedad. Queda mucho por hacer todavía."





Acerca de la presión tributaria de Argentina compara con otros países:



"Cada país tiene su particularidad, un país puede tener una alta tasa de imposición pero se ve reflejado en los servicios que presta, no es malo cobrar impuestos cuando el impuesto está bien aplicado. A mí no me gusta hacer comparaciones. Sí me gusta que en Argentina se pueda disminuír la carga tributaria, en realidad hacerla más equitativa."





Referido a que tenemos 170 impuestos en Argentina :



"Es una barbaridad. Algunos son muy distorsivos. Nosotros desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas hace tiempo hicimos una propuesta de reforma tributaria y se ha acercado al Gobierno de turno. Se ha tomado pero no en forma total. Se ha hecho lo que se ha podido, esto tiene un trasfondo político, todo lo que tiene que ver con los impuestos debe pasar por el Congreso y ahí se mete la política que no siempre se mueve por el interés de las personas sino de algunos sectores políticos."





Sobre el ajuste por inflación de los impuestos:



"Hay una ley. La ley de impuesto a las ganancias ajusta por inflación, la misma ley ha puesto unos parámetros tan alto para el ajuste que en la práctica no se pueden ajustar, se ajustan los balances contablemente pero no en la fase impositiva, hay una reforma impositiva que quiere y no quiere, estamos en la mitad.&qu ot;





Acerca de la tecnología en su profesión:



"El impacto que está teniendo la tecnología en todas las actividades, no solo en la contaduría, hace que uno cambie el foco, yo lo veo como gran oportunidad, hoy el profesional debe manejar una gran cantidad de datos en tiempo real, analizarlos, asesorar al cliente, hay que adaptarse a los tiempos."