Evange.mp3







Sobre el voto evangélico:



"Es bastante menos que en Brasil, no existe un voto evangélico unificado en torno a un solo partido. En Argentina hay evangélicos intentando participar en político, algunos lo hacen en el peronismo y otros en el oficialismo. Ellos son los catalizadores de una reacción cristiana en relación al tema de la legalización del aborto. Eso hace que activen la agenda celeste, lo hacen tanto en el peronismo como en el oficialismo. Lo que hay que ver es qué espacio tienen estos grupos en los partidos para equilibrar verdes y celestes, si vemos las listas están bastante equilibradas."



"En Brasil una buena parte de los evangélicos terminaron votando al mismo candidato, las identidades políticas no son tan fuertes en Brasil como acá. La participación política para los evangélicos es más rentable política y religiosamente en Brasil. Acá si un pastor quiere armar un partido político se les divide la Iglesia. En Brasil con muy pocos votos metés Diputados, en Argentina no pasa. Para los evangélicos no es negocio participar en política en Argentina, eso hace que su peso político sea débil aunque su peso político cultural es más fuerte. El voto evangélico puede incidir en la elección por el peso cultural en la agenda celeste, el tema es qué peso le dan los partido a la agenda celeste."



"Los evangélicos son catalizadores de una posición cristina, cuando los evangélicos ponen sobre la mesa la agenda celeste representan a los votantes católicos que están preocupados por eso, pero la Iglesia Católica no puede hablar de temas evangélicos por la cuestión moral, por eso prefieren que la voz cantante la lleven los evangélicos, en este punto se han asociados. Evangélicos son los grupos que vienen de la reforma, pentecostales son el 80% de los evangélicos. De todos los grupos cristianos e occidente y América Latina los que más enfatizan la posibilidad de milagro son los pentecostales. Para ellos el milagro está presente todo el día en todo."