Repasá las frases más importantes de la nota:





Acerca de Mediamorfosis:



"Un espacio que creamos hace 4 años, ya lleva 16 versiones en toda Latinoamérica, lo hacemos en varias ciudades, es un encuentro de profesionales de medio para ver cómo cambian los medios con la tecnología y cómo debemos adaptarnos los que hacemos medios para contar nuestras historias."





Sobre lo que se viene:



"Lo que viene fuertemente son las realidades inversivas, es donde vos como sujeto sos parte de la historia, o la mirás, sos parte de la historia, empiezan a haber nuevas tecnologías para trasladarte a una realidad virtual donde vos podés estar adentro de la historia. No tenemos que tener miedo, es una herramienta y la podemos usar bien o mal. La podés usar para mostrarles a los chicos el fondo del mar por ejemplo. Yo he vivido experiencias alucinantes, estuve metido adentro de un tanque en Irak en medio de una confrontación, estuve en una base de la NASA, una posibilidad única de contar realidades. Hay un periodista belga que creó un formato, es un fotógrafo de guerra. Te ponés en la piel de dos enemigos y entendes lo que le pasa al otro."



"Hay avances tecnológicos que están permitiendo la traslación sensorial, hasta ahora trasladamos la vista y el oído, ahora hay herramientas para trasladar otras emociones, la pornografía tiene prototipos increíbles. Ya no solo te ves, te escuchás, te podés sentir a a distancia."





Referido a cómo anotarse:



"Pueden venir y anotarse en Mediamorfosis, hay distintos tipos de entradas y becas. Va a haber talleres, conferencias, inclusión y nuevas tecnologías. Lo hacemos el 30 y 31 de agosto en el Centro Cultural de la Ciencia."