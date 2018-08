Repasá las frases más importantes de la nota:





Acerca de los cuadernos de la coimas:



"Es un momento que se convierte en una gran oportunidad para Argentina, de haber tenido un sistema en el que toda a obra pública, el transporte, toda la plata de los argentinos tenía una parte que quedarse en manos de funcionario, con todo que eso implica, obras mal hechas, sobreprecios, todo un sistema de robo sistemático, poder lograr que todos los actores comiencen a hablar, a decir lo que sucedió, que ésto nos implique un Nunca Mas, nunca más usar la plata de la gente para los bolsillos propios o las campañas política, acá creo que el enriquecimiento fué personalísimo más que para campañas políticas, es una oportunidad para que cada peso de los argentinos e sté en escuelas, en hospitales, en armas para la seguridad o en lo que los argentinos creamos que sea necesario."



"Hemos visto el crecimiento patrimonial de muchísimos funcionarios y está a la vista, hoy con el arrepentimiento vemos que, incluso con la declaración del Juez Oyarbvide que dijo que su análisis sobre los bienes del matrimonio presidenciales estuvieron analizados bajo una presión, ese Juez actuó bajo la presión del poder. Si todo lo que fué sucediendo después, los hoteles, el sistema de recaudación, solo con pensar lo que un Ministerio hoy usa para invertir, la poca plata que tenemos para invertir en cosas necesarias hoy, y todo ésto, es un crimen para el país. Esto nos tiene que cambiar fuerte hacia adelante."



"En muchas oportunidades a mí me ha tocado hacer denuncias por corrupción, cuando fuí Diputada denunci& eacute; a Yabran, cuando fué funcionaria denuncié que me intentaron corromper, esto tiene un mecanismo donde cada uno que quería trabajar en Argentina tenía que ser parte del sistema, el que no se quedaba afuera. Es la primera vez que el sistema tenía tanta centralidad, estaba tan conducido y era en todos lados."





Referido a si el riesgo es acrecentar el sentimiento antipolítico:



"El riesgo es que los políticos piensen en hacer política, se va a acrecentar el sentimiento antipolítico si el político cree que la política es su forma de crecimiento patrimonial personal, yo hace muchos años que hago política y fuí capaz de denunciar cuando quisieron meterme en este mecanismo, uno puede decir que sí o que no."





Sobre la imagen del gobierno teniendo en cuenta la participación del primo del Presidente:



"El primo de Macri como empresario tuvo la misma conducta que otros, acá los empresarios durante años siguieron el mismo modelo, habrá hecho lo mismo y tendrá la misma consecuencia de los demás. El Presidente hace muchos años decidió una vida distinta, seguir el camino de dar a la gente y eso es lo que vale. Nosotros abrimos un camino para la gente que puede decir algo, dónde hay medio, bienes, plata. Es importante recuperar el dinero para la gente, es el sistema de recompensas."





Referido a si cree que CFK debe ir presa:



"La causa avanza y los Jueces deben decir si es culpable o no y cuál es la condena por haber estado en este sistema. Cuando se analizaron sus bienes Oyarbide dijo que lo hizo bajo presión, los bienes de Cristina no parecen haber sido lo que trajo cuando vivía en Santa Cruz."





Sobre lo sucedido en Parque Patricios con los prefectos:



"El sábado a la noche hubo un episodio de una persona que aparecía en un auto mal herido, fué llevado al hospital, los jefes de la Prefectura y de la Policía de la Ciudad porque había confusión, estuvieron con los prefectos que estaba de turno, ellos dijeron que no habían tenido ninguna participación, que no sabían nada, mintieron abiertamente. Se comenzó a hacer un trabajo muy serio sobre los prefectos hasta que el martes pasado confiesan que sí había pasado, ellos no solo tiraron, se levantaron, se fueron, se llevaron casquillos, se comportaron como una banda criminal, ni bien nos enteramos les dimos administrativamente la máxima pena y llevamos toda la información a la Justicia, los 8 fueron detenidos. En nuestra gestión nos movemos con el precepto de la verdad."





Referido a lo que pasa en Rosario:



"La preoc upación es por el intento de que no sigan avanzando los juicios a l Los Monos, ayer metimos presos a la familia Funes, uno de los responsables de lo que pasa en Rosario, todos los días les damos golpes fuertes y responden con tiroteos a lugares judiciales, sepa la gente que estamos todos juntos trabajando para impedir ésto y que el juicio se haga como se tiene que hacer."





