Palpitamos el Superclásico junto al Chapa Suñé y Leopoldo Jacinto Luque

Acerca de qué recuerda de la final Boca - River de 1976:



"Recuerdo que el partido empezó tarde. Tuvimos un anticipo con el referí,nos dijo que se podía patear sin pedir barrera. Aprovechamos una distracción de ellos y pudimos patear al arco."





Luque:



"Se comentó eso, si el que va a patear no pide distancia puede patea. No alcancé a llegar a la pelota porque el Chapa era muy vivo, un jugador que sabía todo. Hizo un paso y la clavó en el arco"





Suñé:



"El Gobierno debe preocuparse por la seguridad fuera de la cancha, adentro deben ser las cosas como eran antes."





Luque:



"Era diferente, yo me encontraba con El Chapa y charlábamos, íbamos a tomar un café."





Suñé:



"Los Técnicos que teníamos nosotros pueden armar bien el equipo, las jugadas, pero los que deciden son los jugadores."



"Nosotros en la charla técnica aportábamos cosas valiosas, dentro de la cancha también."



Luque:



"Aprovecho la oportunidad para decirle a El Chapa, agradecerte la ayuda que me dieron a mí ;, venían de grandes equipos y me ayudaron mucho igual que el Toto Lorenzo, me ayudaron a ser profesional, después fuí a River y me encontré con Labruna."