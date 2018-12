"La Argentina va cumpliendo correctamente su rol como país anfitrión del G20. Hay que ser realistas, estamos en un momentos complejo con personalidades difíciles como la de Trump y temas complicados como el tema comercial entre EEUU y China, no sería optimista respecto de que pueda salir algún consenso de esta cumbre, igual ésto no es un fracaso del Gobierno. Argentina tiene una buena relación con EEUU y una buena relación con China, en estos días quedó en el medio del conflicto entre EEUU y China y va a haber que ser muy hábil en cuanto a relaciones diplomáticas para no quedar dañado en ninguna de las dos relaciones. Lo más importante ahora es que la diplomacia argentina puede evitar quedar en el medio del conflicto entre ellos. "



"Si no hay consenso en la cumbre no es un fracaso argentino, sí puede haber un costo de haber quedado en medio de la tensión entre China y EEUU teniendo buena relación con ambos."





Sobre la imagen de Macri luego del G20:



"En dos o tres días estamos nuevamente con la agenda interna a pleno, estos eventos internacionales juegan un papel pero a corto plazo. Hay efectos pero de corto plazo."





Referido a si el Boca - River afecta la imagen de Macri:



"Sí y él es consciente de ésto. Hasta ayer el partido el disputaba al G20 el espacio mediático.