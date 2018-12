¿Qué nos espera en la economía para el 2019?

Sobre el año que termina:



"El año empezó mal, el año económico empezó el 28 de diciembre del 2017, en la famosa conferencia de prensa que dieron Sturzenegger y el resto, fué el primer indicio de que Argentina estaba viendo las cosas equivocadamente. Un anuncio que iba en contra de todo los que pensábamos nosotros y los inversores internacionales. Eso generó una confusión enorme en los mercados. A eso se le sumó el tema de la renta financiera que inicialmente aplicaron a los extranjeros que eran los que estaban financiando al país,a eso se sumó la mala cosecha, ahí cambió el contexto financiero internacional. Desde abril el mercado comenzó a salir de los emergentes y volver a los mercados desarrollados."





Acerca de qué queda para este año que viene:



"Ya Argentina no depende del mercado financiero internacional para financiar el déficit fiscal, eso es clave, porque la financia el FMI, la tasa es más baja de la que deberíamos pagar a los mercados. Esperamos que el 2019 muestre una reducción importante del déficit fiscal, sus necesidades son menores desde el punto de vista financiero. Ya no hay un déficit tan importante en balanza de pagos. Estamos menos dependientes de la entrada de capitales que en el 2018."





Referido a la recuperación:



"Va a haber recuperación pero va a ser invisible y no ta cercano para la gente. La tasa de interés tan elevada frena la producción y eleva los costos de las empresas, esos los hace dudar en si producir o no. El costo financiero de producir se disparó mucho, eso complica la producción. La tasa viene bajando pero muy lentamente. En la medida de que eso siga bajando vamos a ver alguna recuperación. Algunos sectores van a ver una recuperación, pero el problema sigue siendo la tasa de interés. La sociedad debe perderle el miedo al peso, con el susto nos fuimos todos al dólar y nadie quiere moverse hasta que pase la tormenta. La idea es que la gente empiece a mantener más tiempo los pesos en el banco."





Sobre el riesgo país:



"Es preocupante, no tanto por los efectos que tiene hoy, sino por lo que dice. SI tuviéramos que financiarnos en el mercado pagaríamos una tasa del 11%, imposible, por suerte Argentina no toma esa deuda porque se financia con el FMI. El problema es que otros proyectos como las PPP o las provincias deben financiarse a la tasa del riesgo país, no pueden hacerlo, por eso los PPP no se van a concretar. Muchas inversiones dejan de hacerse porque es ca ro financiarse. Otro tema importante es lo que dice, los mercados no saben si el paraguas, la chocita de paja que armó la Argentina va a resistir a la tremenda tormenta que hay afuera."