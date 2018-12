¿Querés saber que necesitas para salir a la ruta? Mariano Antico te lo cuenta

Sobre cómo preparar el auto para las vacaciones:



"Todo el mundo se acuerda en diciembre de preparar el auto. Lo más importante es revisar el tren de rodaje que es lo que hace a la seguridad. Básicamente el tren delantero."





Acerca de la VTV:



"Es obligatoria. Te la van a pedir en la ruta."



"Te piden la cédula verde que es el DNI del auto, si está vencida y sos el dueño del auto no hay problema, si lo maneja otro debe tener la cédula azul."



"Cada vez más provincias están adheridas al grabado de autopartes, esta normativa tiende a luchar contra el robo de autos. El que compra una autoparte robada es parte del circuito delictual."



"Yo s iempre recomiendo lavar el auto, no viajar en un auto sucio porque uno pasa muchas horas en el auto, también recomiendo usar ropa cómoda. El mate no está prohibido pero no lo recomiendo porque es muy peligroso."



"Otra cosa importante es revisar los frenos y los neumáticos."