"Cuando surgió la peli de Gilda yo me veía venir que el próximo iba a ser mi viejo, me llegaron varias propuestas y me decidí por ésta que me pareció la más seria, se hizo el guión e base a testimonios de gente cercana a él, luego se hizo el guión, hace tres semanas ví la película por primera vez para ver cómo había quedado el producto, la ví y me chocó mucho, me pareció una película muy fuerte, me chocó verla como hijo. Fué muy fuerte para mí verla."





Referido a si vio como algo verídico la película:



"Se trata de una ficción, es una película, es imposible contar a vida de una persona en dos horas, se trata de una ficción, la única verdad sobre a vida de mi viejo se la llevó él al cielo. Mi intención fué hacerlo con mucho amor, recibí muchos mensajes de gente a la que le gustó la peli."



"Yo formé parte de la peli, fuí uno de os músicos, compartir escenario con músicos verídicos, me emocioné mucho, fuí entendiendo la magnitud de quién fué mi viejo y lo que ocasionó en la gente."





Sobre quién fue Rodrigo Bueno:



"Para mí fue una gran persona con un corazón muy noble, orgulloso del padre que me tocó."



"Fué hermoso, la primera parte es en una nota, la última parte es en la playa. Yo tenía casi 3 años cuando murió. Yo tuve que hacer un laburo de construcción personal, no me acuerdo de muchas cosas porque era muy chico. Cuando mi tío Ulises estuvo en el Luna Park ví la escenografía y sentí que alguna vez había estado en ese lugar. No pude reconstruír esa noche pero sí la terminé de reconstruír con la peli, fué difícil para mí ver esas cosas."





Referido a si está convencido de que fue un accidente:



"Yo quiero creer que sí. Todo lo que pasa pasa por algo y dejo el debate a un lado."



"No sabría decirte cual es mi destino, ya dejé el fútbol, espero a ver qué pasa, no tengo nada fijo ni le cierro la puerta a nada. No sé si me voy a dedicar a la música pero uno nunca sabe."





Acerca de la música de su padre:



"Estoy todo el tiempo escuchando su música, me volví un fan más. Me hace muy bien."



"Me gusta mucho el tema "Me extrañarás"."