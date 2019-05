Roberto Cachanosky: "El argentino eligió como moneda el dólar"

Cachanosky.mp3







Acerca de los mercados y la fórmula de CFK:



"¿Vicepresidencia o Presidencia en la sombra? Me da la impresión, todos queremos explicar qué pasó en la semana, el dólar, el riesgo país, pero tocamos la guitarra, en realidad ningún economista sabe lo que pasó." (Se corta la comunicación)



Porcella explica que se está liquidando el campo y eso mantiene tranquilo el mercado.



"En general los economistas vendemos humo diciendo lo que va a pasar, pero no tenemos ni idea a cuánto va a estar el dólar. Es un negocio. Más allá de eso es probable que la gente, el mercado es gente operando, 1.090.000 compraron dólares el mes pasado; no es un grupo tan reducido como dicen que es el mercado. Tenemos también los que liquidan exportaciones, los que compran por importaciones y los especuladores."





Sobre si más gente se va a volcar al dólar a medida que se acercan las elecciones:



"Es la lógica, Argentina no tiene moneda, el argentino eligió como moneda el dólar, es el refugio cuando viene la tormenta. Cuando hay incertidumbre es lógico que la gente se vaya del peso hacia un refugio que es el dólar. Permite estar líquido para cualquier situación que pueda ocurrir. Es tal la ensalada que hay en el campo político, ni sabemos quiénes van a ser los candidatos, Lavagna asegura que es candidato, a la hora dice que no, viene el plan V o no viene. Ninguno dice qué va a hacer con el dólar. Ante tanta incertidumbre más gente va a comprar dólares. Es un tema preocupante aunque de alguna el Gobierno forma empezó a tom ar conciencia al largar los 10 puntos. En Argentina los políticos se desloman por hacer alianzas políticas, por ver las encuestas, pero no se les ocurre presentar un plan de ideas concretas que se puedan presentar a la población."