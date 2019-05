Roberto García: "Acá en Argentina los Presidentes van preso"

Acerca del ajedrez electoral de los tres bloques destacados:



"Todo ésto sorprende a cada rato, lo más interesante del proceso es que se hace cada 4 años, como el Mundial de Fútbol, uno aprende en un mes todo de todos, en las elecciones pasa algo semejante, nos interesamos en cuestiones que antes mirábamos con irrelevancia, convertimos en prohombres a un paquete de tipos de los cuales va a quedar uno solo. El Gobierno está en una situación incierta igual que la situación de CFK; ambos están, no les alcanza, es insuficiente lo que tienen, están en una carrera vertiginosa para ver cómo sumar, pero en matemática la suma no es tan lineal. Debido a la paridad de las dos facciones políticas lo que hay que observar es la capa ciudad de armado que tenga cada uno, y la importancia que tienen hoy los sectores minoritarios. Esos pueden definir la elección futura aunque en primera instancia solo representen 1 o 2 puntos."



"Hoy están trabajando sobre la presa mayor que es Sergio Massa, hay gente que dice que puede ser Gobernador de Cambiemos como Gobernador de CFK. Creo que él no quiere ser Gobernador igual. No sé cuánto vale ni cuánto representa, pero creo que Massa le saca votos a Cristina, no a Macri. A partir de eso las dos partes están interesados en tenerlo de su lado, dicen que tiene 10 puntos, tal vez son 7 o 12, eso es impresionante para gente que tiene dos tercios del electorado en forma conjunta. Él puede aportar 4 puntos, 2 que suma y 2 que le resta al otro-"





Sobre el grupo de pañuelos verdes que es transversal y la definición de Alberto Fernández:



"Hablamos de los pañuelos, de los evangélicos, del voto militar si es que queda algún voto militar, veo pocos. En este plano todo el tema está atravesado por distintas expresiones, nadie puede decir que los votos de estos sectores respondan a un solo sector. En esta elección los jóvenes van a ser importantes, en las causas hay discusiones, divisiones."





Referido a su columna de hoy en diario Perfil:



"La reunión de Macri con Felipe González fué pública, una reunión muy larga. A los dos grandes protagonistas les va la vida en esta elección, ambos piensan que si pierden su destino va a ser un calabozo, Macri tiene muchas causas pendientes y situaciones anómalas igual que algunos de los que lo rodean. Acá en Argentina los Presidentes van preso, Menem fué preso, De La Rúa también, ¿Por qué va a ser diferente si es un pa&ia cute;s con una corrupción fenomenal? Un empresario trajo a Felipe González, en la charla lo que sé es que Macri tomó nota, puso en un cuaderno todo lo que este hombre le decía, tuvo un largo parlamento acerca de si era conveniente que Macri se bajara o no teniendo en cuenta que María Eugenia Vidal venía creciendo, le habló del liderazgo, que él no podía rifar el liderazgo que tenía él y no María Eugenia Vidal, le dijo que el riesgo era menor al quedarse que al bajarse, aún perdiendo iba a ser siendo jefe político de su espacio, sino el PRO iba a desaparecer. Lo que no sé que le dijo a los adversarios de Macri."



"Para el 10 todo va a estar definido porque el 12 se presentan los frentes y los frentes que se presentan deben saber quién va a ser su candidato. Luego hay que armar las listas. Hay mucho para negociar, es un tablero muy movedizo. "