Roberto Moldavsky: "Boca me invitó de onda a Madrid, sin nunguna obligación"

"No. Me invitaron a venir con el plantel sin ninguna obligación, de onda. Yo actué en el festejo del bicampeonato y quedó una buena relación, por eso me invitaron a venir. Vine en el avión charter con ellos, antes de ayer les hice un show en el hotel, se los ofrecí yo, los jugadores la pasaron muy bien creo."



"Espero que lo tomemos con humor más allá del resultado. Madrid es hermosa pero no podemos creer que estemos jugando este partido acá, es como festejar tu cumpleaños lejos de tu casa. Una fiesta rara. Cumpleaños sin amigos."



"Es demasiado fuerte ésto como para que no produzca nada, en Argentina nos solemos mover atrás de la desgracia. Pienso que tiene que cambiar algo después de ésto, demasiado tiene que cambiar. Son varias cosas que hay que cambiar, la parte dirigencial y también los hinchas que tenemos que bajar dos cambios, la cargada está buena pero hay que sacarle la agresión que a veces le ponemos. Todos tenemos que poner en proporción ésto."



