Rosendo Fraga: "Si es por llegar al poder en el peronismo nadie plantea objeciones"

Acerca de si la gente está enganchada con la política:



"La política es tremendamente apasionante para los que participan de ella, a menos nivel de participación el interés va bajando, el juego político apasiona al que participa del juego, el grueso de la población está al margen de eso."





Sobre la falta de definiciones todavía:



"Las dos grandes definiciones la tenemos, vamos a elección polarizada entre CFK que va como Vice en una fórmula y Macri que va en la otra, eso no se ha alterado aunque ella vaya como Vice y él no haya designado su Vice. Si hay un tercer espacio hoy parece desarticulado. A partir de eso la situación no está definida. No recuerdo un momento tan incierto en la p olítica argentina."





Referido a Alberto Fernández:



"Para mí Alberto Fernández no sumaba ni sumó votos, es una jugada de CFK que apunta a los factores de poder, le hablan a la Justicia, al empresariado, a grandes medios, a la política internacional, con esta fórmula. Massa sí tiene votos, arrastra votos en la provincia de Buenos Aires. Creo que Massa ya acordó con Cristina, solo discuten algunos pormenores, creo que con eso se llevará dos tercios de sus votos y eso es importante como valor electoral para Cristina, 4 o 5 puntos tienen un valor no menor."



"Si Massa dice que es el tercer espacio hoy favorece más a Macri que a Cristina, los votos de Massa, la estructura que tiene en la Provincia, ya se están yendo a Cristina. Macri frenaría una suma de votos de Cristina. Massa jugando con Cristina no es bueno para Macri."

"Si es por llegar al poder en el peronismo nadie plantea objeciones, en el peronismo, desde sus orígenes, la búsqueda del poder justifica cualquier cosa. Para tomar el poder el peronismo siempre se junta. Siempre se dan alas más moderadas y alas más radicalizadas pero cuando el líder indica el camino el peronismo siempre se alinea. Esta semana habría que preguntarse si sigue el bloque de Pichetto en el Senado o si ya se fueron los Senadores atrás de la decisión de sus Gobernadores."



"En este sistema tenemos tres vueltas, las PASO, las primarias y las secundarias, a todos les conviene ir a las PASO menos al oficialismo. En las PASO vamos a ver al oficialismo más dividido y a la oposición más unida, una diferencia a favor de la oposición tiene efectos políticos y económicos."