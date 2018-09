Repasá las frases más importantes de la nota:





Sobre cómo se a la Argentina desde España:



"Complicada, yo la veo distinta porque la veo mucho, no es un país al que mirar mucho si un no forma parte de ese país, los que le prestan atención desde lejos a veces lo que más les sorprende en cómo puede ser que siga cayendo una y otra vez en las mismas crisis, en la misma historia, eso es lo que me preguntan."





Sobre por qué Argentina siempre está igual, en este círculo vicioso:



"Me encantaría saberlo, me postularía para salvador. No lo sé. Lo claro es que hace 40 o 50 años estamos enganchados en un ciclo, no producimos para vivir como la gente se merece. Gastamos más de los que producimos y así y todo mucha gente no tiene para vivir con dignidad. Hace muchos años que no nos tomamos el trabajo de decir que ésto así no funciona, discutir en serio para saber cómo hacer para que el país funcione, no para solucionar tormentas. Pensar un país es indispensable."





Referido a los pendientes de Argentina:



"En los últimos 30 o 40 años se ha excluído a un cuarto de la población, al menos un cuarto, viven marginados, no tienen expectativa de vivir mejor. Se perdió la expectativa que hizo crecer al país, la expectativa de construír hacia adelante. Se perdió la capacidad inclusiva que tenía Argentina."





Acerca de si a la clase media le importa qyue haya pobres:



"No nos importa los suficiente para decir que es el primer problema que hay que solucionar, algo que yo creo, por una cuestión de humanidad debería darnos vergü ;enza. También hay razones interesadas, habría una mejor economía, el país crecería, se solucionaría la inseguridad. Se solucionarían una cantidad de cuestiones que parecen necesarias pero de las cuales no nos ocupamos, seguimos en la boludez de la grieta en vez de pensar en un país que llegue a todos sus habitantes."





Sobre los cuadernos de la corrupción:



"Lo que hizo fué confirmar lo que ya se decía y se sabía. Seguro aparecerán más revelaciones. Lo más interesante es que nos habíamos acostumbrados a pensar que la corrupción tenía objeto pero no sujeto, ahora aparecieron los empresarios corruptores. Ahora hay muchas empresas importantes para Argentina complicadas y cuestionadas."





Referido a qué piensa de Macri:



"No tengo una opinión sobre Macri mismo, sí p uedo decir que su Gobierno no encuentra la manera de hacer lo que pretende o prometió hacer, no les sale ni siquiera lo que quiere hacer, se equivocan una y otra vez. Es el verdadero errorismo de Estado. Al principio era simpático escuchar a alguien decir que se había equivocado, pero luego se empezó a ver que cometieron muchos más errores de los que nos convenían a todos. No hay quien capitalice los errores de nadie, por eso la gente a pesar de todo lo apoya, no tiene otro que lo represente, ese capital político que pierde el Gobierno finalmente se disipa."





Acerca de sus libro 'Todos por la Patria':



"Es el último. Es una novela que transcurre en 1933. Empieza cuando desaparece el jugador 9 de River, el más famoso (Argumento de la novela) Me interesó esa época en que el tango estaba vivo, un chico que quería ser tanguero. River no queda en un gran lugar."





Sobre por qué escribe:



"Es una de las dos o tres cosas que más placer me dan, la paso muy bien, mi manera de mirar el mundo, de dibujar el mundo. Lo que sé hacer."